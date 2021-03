Cīņa ar dēmoniem uz skatuves un aizkadrā. Taps filma par mūziķi Robiju Viljamsu 

Robijs Viljamss ir viens no 21. gadsimta atpazīstamākajiem un atraktīvākajiem dziedātājiem, un nu viņa stāsts tiks iemūžināts biogrāfiskā mākslas filmā. Filmu "Better Man", kura nosaukta Robija dziesmas vārdā, režisēs šī lauciņa speciālists Maikls Greisijs, savukārt procesu uzraudzīs pats mūziķis.

Filma skatītājiem ļaus daudz labāk iepazīt Viljamsu, kā arī viņa ceļu līdz necerētajiem panākumiem un uzmirdzēšanu pie zvaigžņu debesīm. Vēstīts, ka kinolente parādīs, kas patiesi veicināja atspērienu pa karjeras kāpnēm, kādiem pārbaudījumiem un pieredzēm viņš izgāja cauri un ar kādiem "dēmoniem" uz skatuves un aizkulisēs viņam nācās cīnīties pēc tam, kad kļuva par tādu atpazīstamu hitu kā "Angels" izpildītāju.

"Better Man" režisēs Maikls Greisijs, kurš sevi pierādījis kā veiksmīgu biogrāfiski muzikālo filmu režisoru un producentu, piedaloties filmu "Rocketman" un biogrāfiskās drāmas "Izklaides karalis" uzņemšanā. Jaunās filmas veidošanā tiks izmantotas mūsdienīgākās tehnoloģijas, un uzņemšanas procesu uzraudzīs arī pats dziedātājs.

Pirmās atpazīstamības sēklas savā mūzikas dārziņā Robijs Viljams sēja jau 16 gadu vecumā, muzicējot tā laika sensācijā – puišu grupā "Take That". Ievērojamus apgriezienus viņa karjera gan uzņēma nedaudz vēlāk, Viljamsam izvēloties solo mūziķa taciņu. Panākumi ilgi nebija jāgaida, un 11 no 12 studijas albumiem Lielbritānijā sasniedza topa virsotni, bet seši albumi iekļuva pasaules 100 pārdotāko veikumu sarakstā. Dziedātāja koncerttūres tika izpirktas vienā acu mirklī, un cilvēki iemīlēja viņa neparasto personību. Lai gan Viljams lielāko daļu dzīves pavadījis ASV, tieši tur viņa fanu kopiena nav izveidojusies tik ievērojama kā citur pasaulē. Šī iemesla dēļ režisors Greisijs ieplānojis skatītāju acīm un ausīm piedāvāt ļoti īpašu stāstu par mūziķi.

Viljamsa mūzikas lādītē ir tādi pasaules hiti kā "Feel", "Supreme", "Love My Life", "Rock DJ", "Let Me Entertain You" u. c., un tie būs daļa no topošās filmas. Uz "Deadline" jautājumu, vai un kāda loma uz ekrāna būs pašam mūziķim, Greisijs kļuvis noslēpumains. Tas šobrīd esot rūpīgi glabāts noslēpums, norādījis režisors. "Vēlos to paveikt pavisam oriģinālā veidā. Atceros, ka bērnībā bija filmas, pēc kuru noskatīšanās paliku kinoteātra krēslā un teicu: "Nekad neko tādu nebiju redzējis." Gribu, lai arī skatītājiem ir šī sajūta. Viss, ko varu pateikt, – izmantotā pieeja ir rūpīgi glabāts noslēpums, bet mērķis ir radīt sajūtu, kuru iepriekš aprakstīju."

Lai arī pagaidām nav zināms, vai un kādā formā Viljamsu pašu redzēsim uz ekrāniem, filma šķetinās mūziķa "slāņus" – viņa personību, ambīcijas un bailes. Ņemot vērā, ka Viljams nav liekams brīnumbērnu kastītē ar Frediju Merkūriju un Eltonu Džonu, plānots, ka šis projekts atšķirsies no tādām mūzikas filmām kā "Bohemian Rhapsody" un "Rocketman". "Robijam vienkārši bija lieli sapņi. Viņš tiem izvēlējās sekot, un tie aizveda uz brīnišķīgām vietām. Tieši tāpēc šis stāsts ir tik saistošs," sacījis Greisijs.

Taču, protams, ne viss būs tikai skaisti un rožaini. Filma parādīs arī Viljamsa zemākos dzīves punktus, piemērām, kāpēc nevarējis pieņemt milzīgos panākumus un veiksmi, kas viņa ceļā nākusi.

Jaunā projekta uzņemšanu plānots uzsākt šovasar, bet kinoteātros gala versija būs skatāma 2022. gada nogalē.