Dakota Džonsone atklāj nemitīgos konfliktus ar 'Greja piecdesmit nokrāsu' grāmatu autori 

Jaunākajā intervijā ar "Vanity Fair" aktrise Dakota Džonsone atklāja filmu triloģijas "Fifty Shades of Grey" tapšanu, ko viņa raksturoja kā "psihotisku stāvokli". Kā zināms, aktrise kļuva par starptautisku zvaigzni pēc tam, kad trīs filmu franšīzē attēloja Anastasijas Stīlas lomu, taču nu viņa atklāj, ka triloģijas veidošana kļuva sarežģīta tieši "grāmatas autores dēļ".

Dakota sacīja, ka grāmatu autore E.L. Džeimsa izmantojusi savu radošo kontroli un jaukusies redzējumā, ko Dakota un daži citi cilvēki jau bija izdomājuši aizkulisēs. Proti, grāmatu autore pieprasīja, lai viņas grāmatas tiktu pielāgotas viņas pašas precīzajām redzējumam, bieži vien tas bija pretrunā ar scenāristu, režisoru ​​un aktieriem.

Intervijā Džonsone sacīja, ka triloģijas veidošana "kļuva par kaut ko traku", piebilstot: "Bija ļoti daudz dažādu domstarpību. Es nekad neesmu varējusi par to runāt, jo vēlējos reklamēt filmu pēc vislabākās sirdsapziņas, un es lepojos ar to, ko mēs galu galā to izdarījām un viss izrādās tā, kā tam bija jānotiek, taču tas bija ļoti sarežģīti," sacīja Džonsone.

"Viņai bija liela radošā kontrole visu dienu, katru dienu, un viņa vienkārši pieprasīja, lai notiktu konkrētas lietas pēc viņas prāta," sacīja aktrise par autori, kura bija arī franšīzes producente. "Bija grāmatas daļas, kas gluži vienkārši nestrādāja filmā, piemēram, iekšējais monologs, kas reizēm bija neticami "dīvains un neiederīgs". Nederēja to pateikt skaļi. Tā vienmēr bija cīņa. Vienmēr."

Pat ar visām cīņām un lielo haosu, kas notika aizkulisēs, Džonsone nejūt nožēlu vai nosodījumu pret Džeimsu (grāmatu autori) vai franšīzi, kas padarīja viņas vārdu tik populāru. Taču viņa atzina, ka nebūtu piekritusi piedalīties filmā, ja būtu zinājusi par gaidāmo drāmu.

"Ja es tajā laikā būtu zinājusi, kā tā būs, diez vai būtu to darījusi," sacīja Džonsone. "Tas būtu bijis tā: "Ak, tas ir psihiski slimi." Bet nē, es to nenožēloju... Ir lietas par kurām es joprojām klusēju, jo es nevēlos kaitēt neviena karjerai un nevēlos sabojāt kāda reputāciju, taču pret Džeimiju Dornanu un pret mani izturējās ļoti labi. Džeimsa ir ļoti jauka sieviete, un viņa vienmēr bija pret mani laipna, un esmu pateicīga, ka viņa gribēja, lai es piedalos šajās filmās."

"Redzi, tas bija lieliski mūsu karjerai," secināja Džonsone. "Tik pārsteidzoši. Tik veiksmīgi. Bet reizē arī dīvaini. Tik dīvaini."