Daniels Kreigs kļuvis par vislabāk apmaksāto aktieri pasaulē 

Kas aktieriem maciņos? "Variety" publicētais apkopojums liecina, ka visbiezākais kabatas portfelis ir Danielam Kreigam, kurš topa 1. vietu iekarojis pēc iespaidīgā līguma ar straumēšanas platformu "Netflix". Kreigam uz papēžiem min cita kinofilmu zvaigzne – milzis Dveins Džonsons, savukārt uz atalgojuma pjedestāla trešā pakāpiena apstājušies daudzpusīgie Vils Smits un Denzels Vašingtons.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Pagājušajā desmitgadē aktieri varēja būt pārliecināti, ka viņi sasniegs virsotnes brīdī, kad filma kļuvusi par kases grāvēju. Šobrīd situācija gan ir nedaudz mainījusies. Tagad filmas panākumi var tikt mērīti "Netflix" skatījumu skaitā, kā arī preses relīzēs, kas norāda uz to popularitāti "HBO Max" platformā, raksta "Variety". Kas attiecas uz aktieriem, viņi aizvien tiek visnotaļ dāsni atalgoti par savu darbu, un nereti atalgojums tieši straumēšanas platformās pārsniedz apmēru, ko varētu saņemt par kinoteātros izrādītu filmu. Kā skaidro "Daily Mail", ne Kreigs, ne Džonsons nevarētu uzreiz pretendēt uz tik lieliem atalgojumiem, ja viņi piedalītos kinolentē, kas nonāks uz kinoteātru ekrāniem. Un iemesls ir iepriekš minētais – viņu līgumos tiek paredzēti vairāku pakāpju atalgojumi, kurus bonusu veidā profesionāļi saņem, kad tā sasniegusi konkrētu ieņēmumu apmēru. Straumēšanas vietņu gadījumā viņiem uzreiz tiek izmaksātas lielākas algas, cenšoties to kompensēt.

Kreiga noslēgtais līgums ar "Netlfix" paredz to, ka tuvākajos gados ieraudzīsim vēl divus detektīvfilmas "Uz nažiem" ("Knifes Out") turpinājumus, un šī vienošanās Kreigu padarīs par 100 miljoniem ASV dolāru bagātāku.

Nākamais šajā sarakstā ir Dveins Džonsons, kuru redzēsim "Amazon Studios" kinolentes "Red One" aktieru sastāvā. Lai gan šobrīd līgums noslēgts 30 miljonu ASV dolāru apmērā, tiek izteiktas prognozes, ka milzis Džonsons varētu kļūt par 50 miljoniem ASV dolāru bagātāks.

Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Šim duetam seko vēl kāds labi zināms un talantīgs vīrs – un tas ir Vils Smits, kuru drīzumā redzēsim iejūtamies leģendāro tenisa zvaigžņu – Serēnas un Vīnusas Viljamsu – tēva lomā. Smits trešo topa vietu (40 miljoni ASV dolāru) dala ar Denzelu Vašingtonu un viņa veikumu trillerī "The Little Things".

Pirmā sieviete "Variety" apkopojumā ieņem 7. vietu, un tā ir "Bada spēļu" sāgas zvaigzne Dženifera Lourensa. Aktrisi redzēsim zvaigžņotajā "Netflix" filmā "Don't Look Up", kurā galveno lomu atveido arī Leonardo Dikaprio. Lourensa par dalību šajā kinolentē saņems par pieciem miljoniem ASV dolāru mazāk nekā viņas ekrāna partneris, kurš šajā topā apstājies uzreiz aiz koka medaļas.

Tādu pašu summiņu kā Lourensa (25 miljoni ASV dolāru) savā kontā ieraudzīs Džūlija Robertsa par darbu filmas "Leave the World Behind" veidošanā. Trešā no dāmām šajā sarakstā ir Sandra Bulloka ar romantisko asa sižeta filmu "The Lost City of D", savukārt top 10 noslēdz Raiens Goslings. Ar pilnu sarakstu iepazīsties šeit.

Pirmās ziņas par filmas "Uz nažiem" turpinājumiem ar Kreiga piedalīšanos izskanēja aprīlī. Līgums paredz, ka turpinājumu režisora krēslā atkal sēdīsies Raiens Džonsons, kurš bija arī "Uz nažiem" scenārija rakstītājs. Pirmās filmas tapšana konkrētajā sastāvā patiesībā bija ļoti liels pārsteigums, un tam par labu spēlēja dažādas sakritības. Tajā laikā Kreigs bija aizņemts ar bondiādes kārtējās filmas "No Time To Die" ("Nav laika mirt") uzņemšanu, taču kinolente procesa gaitā tika pie jauna režisora, Denija Boila vietā stājoties Kerijam Fukunagam. Starpposms deva Kreigam iespēju piedalīties kādā citā projektā, savukārt Agatas Kristi darbu mīļotājs un viņa kolēģis Rems Bergmens jau gaidīja zemajā startā, lai to realizētu.

Vēstīts, ka 2019. gada kinolente ar 40 miljonu budžetu ieņēma ap 310 miljoniem ASV dolāru. Kas zināms par jauno filmu un tās varoņiem? Tikai tas, ka Kreiga atveidotais detektīvs Benuā Blanks būs vienīgais, kas tajā atgriezīsies, raksta "People".