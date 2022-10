Dokumentālajā filmā 'Džonijs pret Amberu' atklāsies neredzētas aizkadra detaļas 

Pasaulslaveno aktieru Džonija Depa un Amberas Hērdas Amerikas tiesas prāvai sekoja līdzi daudzi miljoni cilvēku, tā polarizēja sabiedrību un joprojām liek šaubīties par vienas vai otras puses apsūdzību patiesumu. Tagad "discovery+" dokumentālā filma "Džonijs pret Amberu. ASV tiesas process" sniedz unikālu ieskatu šīs prāvas aizkulisēs, izmantojot ekskluzīvus un iepriekš neredzētus kadrus no intervijām ar Džonija Depa advokātiem, Amberu Hērdu, juridiskajiem ekspertiem un žurnālistiem. Skatītājiem tiek dota iespēja izlemt, kurai no pusēm ticēt, jo seriāls sniegs pārskatu par galvenajiem pierādījumiem un satraucošākajiem lietas pagrieziena punktiem.

Pirmajā no divām dokumentālās filmas sērijām tiks pētīta pasaulslavenā aktiera Depa aizstāvība, viņa komandai kameru priekšā sīki aprakstot zvaigznes nelaimīgo un traģisko bērnību, kā arī atkarību no narkotikām. Skatītājiem tiek dota unikāla iespēja sekot līdzi aktiera advokātiem, kamēr viņi gatavojās uzklausīt Amberas Hērdas liecību un gatavoja jautājumus aktrisei par viņas apsūdzībām. Advokāti iepriekš neredzētos kadros piedāvās alternatīvu notikumu versiju, kas parāda Džoniju jaunā gaismā – kā ģimenes vardarbības upuri.

Deps ir viens no filmu industrijas smagsvariem, taču viņa reputācija tika sāpīgi iedragāta pēc Londonas tiesas prāvas zaudējuma 2020.gadā, kuras laikā tiesnesis nolēma, ka žurnālisti aktieri var pamatoti dēvēt par "sievas sitēju" (no angļu valodas – "wife beater"). Deps lika uz spēles visu savu reputāciju, izlemjot sākt atkārtotu tiesas procesu pret bijušo sievu Amberu Hērdu un cenšoties atjaunot sava vārda labo slavu. Dokumentālā filma garantē intīmas un personīgas sarunas ar aktiera juridisko komandu, detaļas no tiesas prāvas aizkulisēm par to, kā attīstījās skandalozā cīņa. Tāpat filmā tiek atklātas traģiskas detaļas par abu zvaigžņu laulību.

Otrajā dokumentālās filmas sērijā tiek iztirzāta un pētīta Hērdas aizstāvība, tostarp detalizēti aprakstīts iespējamais seksuālās izmantošanas skandāls, kas pirmo reizi publiski izskanēja tieši prāvas laikā kameru priekšā. Tāpat tiek apskatīti notikumi, kā Depa advokāti, viņasprāt, pret Hērdu vērsa uzbrukumus, izmantojot sociālos medijus. Dokumentālajā filmā "Džonijs pret Amberu. ASV tiesas process" būs iespēja dzirdēt Hērdas viedokli par vētraino un apsūdzībām pilno laulību, viņai mēģinot pierādīt, ka viens no pasaulē mīlētākajiem aktieriem bijis varmāka.

Kamēr pasaule noskatījās, Hērda stājās tiesas priekšā un pirmo reizi detalizēti aprakstīja nopietnas apsūdzības seksuālā vardarbībā, kam pēcāk sekoja sociālo mediju lietotāju dažādie viedokļi par izskanējušo informāciju. Sērijas laikā tiks aplūkoti arī dažādi attēli un video, kas tiesas prāvas laikā ceļoja sociālajos medijos.

"Džonijs pret Amberu. ASV tiesas process" skatāma straumēšanas platformā "discovery+" nākamās paaudzes televīzijā "Go3".