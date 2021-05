'Draugi' atkal kopā – jaunās sērijas pirmizrāde jau 27. maijā 

Tas brīdis straujiem soļiem tuvojas – pēc 17 gadiem iemīļotie seriāla "Draugi" varoņi atkal satiksies, lai iepriecinātu fanus, kuri šo sauc par vienu no vislabākajiem seriāliem, kāds jebkad uzņemts. Īpašās atkalapvienošanās sērijas pirmizrāde būs 27. maijā, "HBO Max" platformā, raksta "NY Post".

Uz svinīgo tikšanos ieradīsies visi seši labie draugi – stilīgā Reičela (Dženifera Anistone), tīrības apmātā Monika (Kortnija Koksa), mākslinieciskā Fēbe (Lisa Kudrova), jokdaris Čandlers (Metjū Perijs), dāmu mīlulis Džouijs (Mets Leblāns) un vienmēr neveiklais Ross (Deivids Švimmers). Vēstīts, ka īpašā sērija būs "bez rakstīta scenārija veidoti svētki par godu iemīļotajam seriālam", un aktieri neatveidos varoņus, bet gan sevi pašus.

Atkalapvienošanās sērijā viņus apciemos arī daudzi īpašie viesi, tostarp Deivids Bekhems, Džastins Bībers, Džeimss Kordens, Sindija Krauforde, Kara Delavinja, Lady Gaga, Eliots Goulds, Kits Heringtons, Lerijs Henkinss, Rīza Viterspūna un citi.

Jāteic gan, ka publicētais tīzeris vēl neko daudz par pašas sērijas saturu nepastāsta. 40 sekunžu garajā video no mugurpuses redzam visus sešus varoņus, lēnām soļojot prom no kameras. Tikmēr fonā dzirdama seriāla tituldziesma lēnākā versijā. Video noslēdzoties, uz ekrāna parādās sērijas nosaukums "The One Where They Get Back Together", kas tulkojumā nozīmē "Tā, kurā viņi atkal sanāk kopā".

Interesanti, ka iesākumā bijis iecerēts, ka seriālā notikumi grozīsies tikai ap četriem draugiem – par galvenajiem varoņiem vajadzēja kļūt Reičelai, Rosam, Monikai un Džouijam, bet Fēbei un Čendleram bija paredzētas vien otrā plāna lomiņas. Tāpat par galveno mīlas pārīti vajadzēja kļūt Monikai un Džouijam, kurus uzticamākajiem seriāla faniem, šķiet, ir visgrūtāk iedomāties kopā.

Pirmās sezonas laikā katrs no galveno lomu atveidotājiem saņēma 22,5 tūkstošus ASV dolāru par sēriju. 1997. gadā viņi sanāca kopā, lai pieprasītu 100 tūkstošus par vienu sēriju, kļūstot par pirmajiem aktieriem TV vēsturē, kuri tā rīkojušies. TV ekrānos seriāls "Draugi" tika demonstrēts no 1994. līdz 2004. gadam. Pēdējās sezonas noslēguma sēriju ASV vēroja vairāk nekā 52 miljoni skatītāju, padarot to par skatītāko seriāla epizodi divtūkstošo gadu sākumā.