Džeimijs pret Britniju: dokumentālā filmā skaidro skandalozo Spīrsas tiesas prāvu 

Brīva no pretrunīgi vērtētās aizbildniecības, kuru pārraudzīja viņas tēvs Džeimijs, pirmo reizi 13 gadu laikā popzvaigzne Britnija Spīrsa beidzot var paust savu viedokli. Tomēr viņas ieraksti sociālajos tīklos daudziem šķiet absurdi un ir likuši apšaubīt dziedātājas mentālo veselību, kamēr citi nerimstoši pauž viņai atbalstu. Tiesas prāvā, kas piesaistīja pasaules uzmanību, joprojām ir neskaitāmi daudz neatbildētu jautājumu, no kuriem vissvarīgākais, iespējams, ir tas, kurā pusē ir patiesība. Tagad jauna “discovery+” dokumentālā filma divās daļās, “Džeimijs pret Britniju: Tēva un meitas tiesvedība”, sniedz abu pušu ieskatu vienā no pēdējās desmitgades skandalozākajām tiesas prāvām, ļaujot skatītājam izlemt, kurai no tām ticēt. Skatītāji beidzot var saņemt atbildes uz to, vai aizbildniecība bija Britnijas tēva Džeimija izmisīgs centiens palīdzēt meitai, vai arī tā bija nežēlīga un sarežģīta shēma, kā gūt peļņu.

Pirmajā no divām dokumentālās filmas sērijām skatītāji var gūt unikālu ieskatu Džeimija nostājā un viņa aizstāvībā. Šajā filmas daļā tiek pētīta dziedātājas Britnijas Spīrsas dzīve no tēva perspektīvas – viņas bērnība, ceļš uz straujo popularitāti tīņu gados, skandalozās darbības, negaidītās laulības, aizdomas par viņas garīgās veselības problēmām, nelaimīgās attiecības ar draugiem un kolēģiem, kā arī kļūšana par divu dēlu māti.

Tēva Džeimija aizbildniecība, Britnijas apsardzes palielināšana un ciešā uzraudzība aizsāka diskusijas sabiedrībā par tēva un meitas attiecībām, aizvien vairāk izplatoties baumām par to, ka pasaulē slavenā un iemīļotā dziedātāja tiek spiesta lietot stiprus medikamentus, lai viņas tēvs Džeimijs vieglāk spētu kontrolēt meitu un viņas darbības.

Otrajā no dokumentālās filmas sērijām skatītājiem ir iespēja sekot līdz skandalozajai tiesas prāvai no pašas Britnijas perspektīvas, kura, saņēmusi drosmi stāties pretī savam tēvam un ģimenei, atklāj detaļas par ilgo aizbildniecību un tās gaitu. Britnija par notiekošo pirmo reizi kameru priekšā runāja vien 2021. gadā, kad Losandželosas tiesa apmierināja viņas prasību par aizbildniecības pārtraukšanu, kamēr viņas tēvs bija spiests stāties tiesas priekšā par apsūdzībām aizbildniecības ļaunprātīgā izmantošanā.

Dokumentālajā filmā "Džeimijs pret Britniju: Tēva un meitas tiesvedība" Britnijas dzimtās pilsētas iedzīvotāji sniedz unikālu un nebijušu ieskatu viņas dzīvē, kā arī emocionālās un garīgās veselības speciālisti, izmeklētāji un juristi dalās ar savām atziņām par ģimenes skandālu, kas pievērsa pasaules uzmanību. Sirdi plosošus komentārus un intervijas sniegs arī pati popzvaigzne un viņas komanda, kā arī uzticamie fani. Balstoties uz tuvāko Spīrsu ģimenes personu intervijām, skatītāji varēs paši atbildēt uz jautājumu par to, kurš patiesībā ir ļaundaris un kura pusē ir taisnība.

Dokumentālā filma piedāvā arī iepriekš nedzirdētus žurnālistu, kuri sekoja līdzi tiesas prāvai, ieskatus par Britniju un viņas ģimeni, kā arī var iepazīties ar nopludinātiem tiesas ierakstiem, e-pastiem un dokumentiem, kas iepriekš tika slēpti no plašākas sabiedrības, popzvaigznes personiskajām sarakstēm ar ģimenes locekļiem, kā arī paparaci iemūžinātiem kadriem no spilgtākajiem Britnijas dzīves mirkļiem.