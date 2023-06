Dženifera Lorensa ar prieku turpinātu 'Bada spēles' 

Nesen notikušajā intervijā ar "Variety" Dženifera Lorensa reklamēja gaidāmo komēdiju "Nekā personīga" ("No Hard Feelings"). Intervijas laikā aktrise pieskārās arī citai tēmai, atklājot, ka būtu gatava atgriezties "Bada spēļu" ("The Hunger Games") pasaulē kā franšīzes varone Katnisa Everdīna, ja vien tāda iespēja rastos.

Lorensa atveidoja sāgas galveno varoni četrās oriģinālfilmās – pirmā daļa tika izlaista 2012. gadā, savukārt pēdējā filma "Bada spēles: Zobgaļsīlis. 2. daļa" pirmizrādi piedzīvoja 2015. gadā. Kopējie kases ieņēmumi pietuvojās trīs miljardiem ASV dolāru.

Kad žurnālists viņai jautāja, vai viņai ir interese vēlreiz paķert loku un bultu un atveidot Katnisu Everdīnu, Lorensa ne mirkli nešaubījās. Viņa neteica: "Es neesmu pārliecināta" vai "Man pirms tam būtu jāapskata scenārijs", bet atbilde skanēja ļoti pārliecinoši: "Ak, mans Dievs, pilnīgi noteikti!"

"Ja Katnisa kādreiz varētu atgriezties manā dzīvē, es to simtprocentīgi pieņemtu," viņa piebilda.

Šī loma ir viena no Lorensas līdz šim vislabāk zināmajām lomām, tā pavēra iespēju viņai kļūt par A saraksta (liela filmu zvaigzne vai viens no zināmākajiem aktieriem filmu industrijā) aktrisi. Kopš tā laika viņa ir parādījusies tādās filmās kā "Māt!", "Don't Look Up" un "Optimista stāsts".

Lai gan nav skaidrs, vai Lorensa atgriezīsies uz lielā ekrāna Katnisas lomā, franšīze tiks paplašināta ar prīkvelu, kas vedīs 64 gadu senā pagātnē pirms kinosāgas pirmsākumiem. Jaunā filma, gluži tāpat kā priekšgājējas, tiks balstīta rakstnieces Sūzenas Kolinsas 2020. gada romānā ar nosaukumu "The Ballad of Songbirds and Snakes".

Arī "The Ballad of Songbirds and Snakes" notikumi norisinās "Bada spēļu" pasaulē, taču šoreiz aptuveni 64 gadus senā pagātnē pirms oriģinālās sāgas. Rakstnieces darbs seko pa pēdām 18 gadus vecajam Koriolānam Snovam, kurš kļuva par Panemas distopiskās nācijas tirānisko prezidentu un "Bada spēļu" sērijas galveno ļaundari.



"Bada spēļu" sāgas nākamā filma pie skatītājiem nonāks 2023. gada 17. novembrī.

Savukārt no 28. jūnija uz kino ekrāniem būs redzama filma "Nekā personīga" ("No Hard Feelings"), kas tiek raksturota kā traka komēdija, kurā Lorensa atveido galveno lomu – 32 gadus veco Mediju. Cenšoties saglabāt māju, kur pavadījusi savu bērnību, Medija atrod intriģējošu darba piedāvājumu – bagāti un pārlieku apčubinoši vecāki meklē kādu, kas "ietu uz randiņiem" ar viņu introverto 19 gadus veco dēlu Persiju, pirms viņam jādodas uz augstskolu. Pati sev par pārsteigumu Medija drīz vien atklāj, ka savādais Persijs nav ar pliku roku ņemams.