Džesika Pārkere publicē pirmos foto no 'Sekss un lielpilsēta' turpinājuma tapšanas 

"Un vienkārši tā" ("And Just Like That") Sāra Džesika Pārkere paziņojusi, ka jaunā seriāla tapšana ir sākusies! Aktrise savā "Instagram" profilā padalījusies ar pāris fotogrāfijām, kurās apskatāma gan pirmā iepazīšanās ar scenāriju, gan arī atkalapvienošanās ar seriāla draudzenēm.

Jau vēstījām, ka šī gada sākumā straumēšanas platforma "HBO Max" oficiāli paziņoja, ka sāks darbu pie leģendārā seriāla "Sekss un lielpilsēta" turpinājuma. Tam gan nebūs vecais nosaukums, un arī dāmu sastāvā būs izmaiņas, proti, jaunajā seriālā vairs neredzēsim Kimu Ketrelu, kura atveidoja efektīgo Samantu. Savukārt seriālu sauks "And just like that...", un tas vēstīs par nu jau piecdesmitgadnieču dzīves peripetijām.

Jaunajā daudzsēriju kinolentē uzmirdzēs Sāra Džesika Pārkere, Sintija Niksone un Kristīne Deivisa, kuras, tāpat kā iepriekš, iedzīvinās Kerijas, Mirandas un Šarlotes tēlus.

"Atkal kopā," vēsta pieraksts pie Pārkeres publicētās fotogrāfijas, kurā viņa redzama kopā ar Niksoni un Deivisu. Aiz muguras dāmām paceļas Ņujorkas slavenais debesskrāpis – "Empire State Building", kā arī klasiska pilsētas ainava. Kopš publicēšanas brīža fotogrāfija Pārkeres profilā saņēmusi vairāk nekā 1,4 miljonus "patīk" atzīmju. Pēcāk šo pašu foto savā profilā publicējusi arī Niksone, pierakstot, ka "draudzība nekad neiziet no modes".

Arī šis foto neiztika bez populārā jautājuma, kur tad pazudusi Kima Ketrela, vēlreiz liekot atgādināt, ka viņu jaunajā seriālā neredzēsim. Jāteic gan, ka Samantas vieta ilgi nepalika tukša. Kāds producentiem pietuvināts avots pavēstījis, ka seriāla turpinājumā draudzenēm pievienosies vēl divas sievietes, no kurām viena būšot afroamerikāņu izcelsmes, bet otra ar aziātu vaibstiem. Vēstīts, ka Samantas "pazušana" tiks izskaidrota seriāla sižetiskajā līnijā.

Tāpat jau iepriekš Pārkere iepriecinājusi savus sekotājus ar fotogrāfijām no pirmās scenārija lasīšanas dienas. Viņa atrādījusi ne tikai savu "galdu", bet arī citu aktieru – Niksones, Deivisas, Krisa Nota, Villija Gārsona, Sāras Ramiresas u. c. Starp citu, tieši Ramirisa būs viena no jaunpienācējiem, kuru seriālā sauks Che Dizana, raksta "Harper's Bazaar". Viņa tiek raksturota kā dzimuma neitrāla komiķe, podkāsta vadītāja, uz kuru bieži tiek aicināta Pārkeres atveidotā Kerija Bredšova.

No "vecajie" aktieriem jaunajās sērijās redzēsim arī misteru Lielisko, kuru atveidoja aktieris Kriss Nots. Viņu seriāla fani pazīst kā Sāras Džesikas Pārkeres atveidotās Kerijas ilggadējo sirdsāķīti un dzīves lielo mīlu. Filmās, kas sekoja kā seriāla turpinājums, abi mīlnieki mija gredzenus un turpina dzīvi Ņujorkā. Vairāk par viņa piedalīšanos uzzini šeit.

Vēstīts, ka "HBO Max" platformā būs skatāmas 10 seriāla epizodes.