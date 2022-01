Džims Kerijs 60. dzimšanas dienā iepriecina ar smieklīgu video 

Divkārtējais "Zelta globusa" ieguvējs Džims Kerijs savu 60. dzimšanas dienu 17. janvārī ieskandināja ar jautru videoklipu, kas pilnībā atbilst iemīļotā komiķa un aktiera gadu desmitiem ilgajai karjerai. Neko smieklīgāku mēs nevarējām nemaz gaidīt! "Man ir dzimšanas diena! Oho! Es esmu vecs, bet es esmu zelts! Es jūs visus mīlu!!!" Kerijs rakstīja savā "Twitter" kontā.

Aktieris un komiķis Džims Kerijs ir sakrājis plašu virkni neaizmirstamu lomu, kas padarījušas viņu par vienu no izcilākajām kinozvaigznēm vēsturē. Daudzi cilvēki viņu ir iemīļojuši kopš viņa piedalīšanās deviņdesmito gadu sākuma komēdijseriālā "In Living Color", kam uzreiz sekoja viņa galvenās lomas komēdijās "Stulbs un vēl stulbāks" ("Dumb and Dumber"), "Maska" ("The Mask") un "Eiss Ventura: zvēru detektīvs" ("Ace Ventura: Pet Detective"). Gadu gaitā viņš ir iejuties arī dramatiskākās lomās ar tādām filmām kā "Cilvēks uz Mēness" ("Man on the Moon") un "Gaišo atmiņu mūžīgais starojums" ("Eternal Sunshine of the Spotless Mind"), ziņo "People".

17. janvārī Kerijs dzimšanas dienas tortē nopūta 60 svecītes, bet tas nebija viss! Viņš arīdzan publicēja video, kurā viņš uzdodas par vecu, bezzobainu vīrieti. Kerijs runāja veca vīra balsī, kamerā sakot: "Man ir 60 gadi un es esmu seksīgs! Un šovakar es ēdu krēmveida kukurūzu un persikus." Bez šaubām, Džims Kerijs ar vecumu nav zaudējis nevienu humora gramu.

Arī viņa draugi un fani aktierim novēlēja daudz laimes dzimšanas dienā. "Daudz laimes 60. jubilejā vienam no maniem vecākajiem draugiem un smieklīgākajam puisim, ko pazīstu," rakstīja Kerijs Elvess, daloties ar kopīgu fotogrāfiju.

Arīdzan Bejonsa bija viena no daudzajām slavenībām, kas sūtīja Džimam laba vēlējumus. Dziedātāja savā tīmekļa vietnē kopīgoja aktiera bērnības fotoattēlu kopā ar vēlējuma vārdiem, tāpat kā daudzās citās slavenību dzimšanas dienās.

Aktierim šis gads ir iesācis saspringti, šī mēneša sākumā viņš parādījās "The Weeknd" piektajā studijas albumā "Dawn FM". Viņš arī atkārto savu Doktora Robotnika lomu filmā "Soniks 2: Filma" ("Sonic the Hedgehog 2"), kuras pirmizrāde kinoteātros notiks 8. aprīlī.

Kerijs iepriekš atklāja, kāpēc viņš pēdējos gados vairs nav uzmanības centrā: "Es vienkārši vairs negribēju nodarboties ar šo biznesu," 2018. gadā viņš sacīja laikrakstam "The Hollywood Reporter".

"Man nepatika notiekošais, proti, korporācijas pārņēma vadību. Un varbūt tas ir tāpēc, ka es jutos aizrāvies ar cita veida radošajām izpausmēm." Kā liecina avoti, Kerijs pievērsies gleznošanai.