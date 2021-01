Elle Vudsa jau labākajos gados! Ko sola 'Gudrā blondīne 3' 

Ar atraktīvo rozā krāsas cienītāju Elli Vudsu jeb Rīzas Viterpūnas atveidoto studenti no "Gudrā blondīne" ("Legally Blonde") pirmo reizi iepazināmies tieši pirms 20 gadiem. Franšīzes otrais turpinājums popularitātes ziņā neatpalika no veiksmīgās priekšgājējas, savukārt, kā veiksies trešajai daļai un kā mainījusies Viterpūnas atveidotās varones dzīve, cerams uzzināsim jau 2022. gadā.

Lai gan Virterspūnas karjerā netrūkst interesantu lomu un veiksmīgu tēlojumu, šī noteikti ir ikoniskākā no visām – tā aktrisei, šķiet, uz mūžīgiem laikiem uzlikusi "gudrās blondīnes" zīmogu. Apstiprinājumu video formātā par trešās filmas veidošanu Viterspūna publicēja arī savā "Instagram" profilā, kurā redzama, laiskojoties baseinā. "Tā ir taisnība," 2018. gadā rakstīja aktrise, ierakstam pievienojot mirkļbirdku #GudrāBlondīne3.



Tik populāru filmu turpinājumu veidošana radošajai komandai ir milzīgs izaicinājums. Tiek sagaidīts, ka uzstādītā latiņa tiks ne tikai sasniegta, bet, iespējams, pat pārsniegta, tāpēc spiediens ir neizbēgams. Vai kaut kas tiks aizņemts no pirmajām filmām? "Deadline" rīcībā esošā informācija liecina, ka jā – piemēram, slavenais "bend and snap" triks, kas bruģē panākumus komunikācijā ar vīriešiem. Faktu apstirprinājusi jaunās kinolentes scenārija autore Mindija Kalinga, kas pie darba ķērusies kopā ar "Brooklyn Nine-Nine" veidotāju Denu Gūru.

Ar "bend and snap" paņēmienu kādā no manikīra apmeklējuma reizēm Viterspūnas Elle iepazīstina savu meistarīti. To viņai iemācījusi mamma, un 98 procentos gadījumu pievērš vīriešu uzmanību, bet 83 procentos rezultējas uzaicinājumā uz vakariņām. Lai saprastu būtību, jāredz dzīvē!

Kalinga, kuru daudzi atpazīst kā vienu no seriāla "Ofiss" zvaigznēm, intervijā "Access" sacījusi, ka ir ļoti liela franšīzes fane. "Es dievinu Elles Vudsas varoni. Kad Rīza piedāvāja rakstīt scenāriju, uzreiz teicu: "Pilnīgi noteikti!"" Viņa arī piebilda, ka nevar sagaidīt, kad Rīza Viterspūna no Elles divdesmitgadnieces gadiem pārkāps 40 gadu slieksnim.

"Gudrās blondīnes" faniem jābūt pacietīgiem, jo daudzas sižeta detaļas šobrīd tiek vēl turētas noslēpumā. Tās veidošanu apgrūtina pandēmija, tāpēc nākas saskarties ar daudziem sarežģījumiem. "Nezinu, kad atkal varēsim uzņemt filmas, bet, ja Rīzai patiktu scenārijs, būtu lieliski tās filmēšanu sākt jau šogad."

Ņemot vērā Kalingas sajūsmu par komēdijas franšīzi kopumā, trešā daļa ir labās rokās, rezumē "Deadline". Tā kā pieskaitāma pirmās daļas faniem, iespējams spekulēt, ka "bend and snap" jaunā gaismā pievienosies vēl kāda iepriekš popularitāti guvusi odziņa.