Emma Vatsone atklāj iemeslu, kādēļ vairs nepiedalās filmās 

Britu aktrise Emma Vatsone nesenā intervijā atklājusi iemeslus, kādēļ pēdējos gados vairs nav redzama uz lielajiem ekrāniem un paņēmusi pārtraukumu aktiermākslā. Vatsone, kas savulaik kļuva slavena ar Hermiones Grendžeras lomu franšīzē "Harijs Poters", atklājusi, ka nav bijusi laimīga, raksta "Deadline".

Intervijā "Financial Times" aktrise teikusi: "Domāju, es jutos mazliet iesprostota. Man bija ļoti grūti pārdot kaut ko tādu, par ko man pašai nebija kontrole. Pārstāvēt filmu un klausīties, kā žurnālisti man jautā – "Kā tas saskan ar tavu viedokli?". Bija ļoti grūti būt pārstāvei un "sejai" lietām, kurās es netiku iesaistīta veidošanas procesā."

33 gadus vecā Vatsone pēdējo reizi piedalījās režisores Grētas Gervigas filmā "Mazās sievietes" ("Little Women"), kas uz ekrāniem parādījās 2019. gadā. Vatsone atveidoja lomu līdzās aktieriem Sēršai Runenai, Florencei Pjū, Elīzai Skenlenai, Laurai Dernai Timotijam Šalametam, Bovam Odenkēram un Merilai Strīpai. Gadu gaitā Vatsone filmējusies tādās filmās kā "Aplis" ("The Circle"), "Skaistule un briesmonis" ("Beauty and the Beast") un "Izredzētie" ("The Bling Ring"). Aktrise pieminēja, ka jutās it kā viņai nebūtu balss un teikšana, un tas, savukārt, radīja neapmierinātību.

"Man nebija teikšanas. Un es sāku saprast, ka vēlos pārstāvēt tikai tādas lietas, par kurām, ja man kāds pateiktu kaut ko kritisku, es varētu atbildēt tā, lai neienīstu pati sevi – "Jā, es sačakarēju to, bet tas bija mans lēmums. Man vajadzēja to izdarīt labāk."

Pagaidām Vatsone ir pārtraukusi aktiermākslu, taču apliecina, ka tuvākā vai tālākā nākotnē atgriezīsies. "Es priecājos sēdēt un gaidīt nākamo labo lietu. Man patīk tas, ko es daru. Šobrīd man jāatrod veids kā nesadalīt sevi dažādos cilvēkos un maskās. Es vairs nevēlos pārslēgties robota režīma."