Endželas Basetas reakcija uz Džeimijas Lī Kērtisas 'Oskaru' šokē internetu 

Šķiet, ka visi bija sajūsmā, redzot Džeimiju Lī Kērtisu iegūstam "Oskaru" kategorijā "Labākā otrā plāna aktrise", izņemot Endželu Basetu, kura šķietami nosodīja Džeimiju par balvas iegūšanu. Kāpēc tā? Baseta, kura piedalās filmā "Black Panther: Wakanda Forever", arī pretendēja uz prestižo balvu.

Janvārī ziņojām, ka 64 gadus vecā Baseta un 64 gadus vecā Kērtisa tika nominētas "Oskara" balvai kā labākā aktrise otrā plāna lomā attiecīgi filmās "Black Panther: Wakanda Forever" un "Everything Everywhere All at Once".

Kad šī gada ASV Kinoakadēmijas "Oskara" balvu ceremonijā tika paziņots, ka pie "Oskara" tikusi "Labākās filmas" – "Viss visur vienlaikus" (Everything Everywhere All at Once) otrā plāna aktrise – Džeimija Lī Kērtisa, Baseta nešķita sajūsmināta, drīzāk īgna un apbēdināta reizē. Tiesa, pārsteigums bija ne tikai viņai, bet vairumam, jo Baseta tika uzskatīta par vadošo kandidāti godalgas saņemšanai. Visu sezonu par otrā plāna aktrises kategoriju ir bijusi neliela jautājuma zīme. Lai gan šķita, ka Baseta patiesi bija pirmā līdere, jo nevar noliegt viņas spēcīgo sniegumu filmā, viņa balvu neieguva.

Kā redzams ABC televīzijas pārraidē, sēžot pirmajā rindā, "Black Panther: Wakanda Forever" aktrise pat nepiecēlās kājās, lai aplaudētu. Kamēr visas citas nominantes aplaudēja un gavilēja – dažas vairāk un dažas mazāk – kopā ar Džeimiju Lī Kērtisu, filmas "Black Panther: Wakanda Forever" zvaigzne nespēja slēpt savu acīmredzamo vilšanos par akadēmijas lēmumu. Arī vairāki ārzemju mediji norādījuši, ka Baseta izskatījusies manāmi vīlusies.



Lūk, aktrises reakcija uz to, ka Džeimija Lī Kērtisa viņu pārspēja "Oskara" ceremonijā, ir "sakustinājusi" interneta lietotājus, nu zvaigzne tiek dēvēta par tādu, kas neprot zaudēt ("sore loser"). Fani apspriež un nozākā viņas reakciju. Kāds raksta: "Baseta ir fantastiska aktrise. Kauns par viņas šī vakara uzstāšanos un to, ka neprata aplaudēt, kad uzvarēja Džeimija Lī."

"Ikviens vēlas uzvarēt. Tomēr lielākā daļa šo balvu tā arī nesaņem. Tāda ir dzīve. Un cilvēks, kurš neprot zaudēt, nekad neizskatīsies labi citu acīs."

"Endželas Basetas reakcija mani sāpināja," rakstīja kāds "Twitter" lietotājs.

Lai gan daudzi priecājas par Kērtisu, ņemot vērā viņas ilgo Holivudas karjeru, daudzi pauž skumjas arī par Basetu. Aktrises fani slavē Basetu, ņemot vērā viņas nomākto reakciju uz paziņojumu. Kamēr Kērtisa svinēja uzvaru, emocionālā Baseta saglabāja īgno sejas izteiksmi, un daudzi atbalstīja viņas lēmumu neizlikties, ka ir sajūsmā.

Angela my STOMACHSNFS pic.twitter.com/Gg0eDYMFBW — tlou finale lockdown ♤ (@haworthes) March 13, 2023

"Endželas Basetas reakcija bija patiesa," rakstīja kāds fans, piebilstot: "Šī sieviete ir devusi tik daudz filmām, lai beidzot iegūtu "Oskaru". Kāpēc viņu atkal aplaupīja?"

"Endžela Baseta, viss ir kārtībā. To sauc par graciozu zaudēšanu."

"Endžela Basetai ir atļauts būt acīmredzami vīlušai, ka viņa neieguva "Oskaru,"" piebilda cits. "Viņa ir, bija un vienmēr būs neticama. Drīz es viņu atkal satikšu uz tās skatuves."

Citi sociālo mediju lietotāji nosodīja akadēmiju par to, ka tā turpināja rādīt Basetas seju, iesakot, ka viņai vajadzēja "piecelties un iziet no šīs ceremonijas".

Uz sarkanā paklāja sarunājoties ar "Entertainment Tonight", Endželas bērni sacīja, ka viņu mammai "Oskara balva" ir nokavēta.