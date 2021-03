'Es beigšu raudāt, bet vēl nē'. Aktieru un režisoru reakcijas uz 'Oskara' nominācijām 

Šī gada ceļš līdz "Oskariem" bijis daudz garāks nekā ierasts, kā rezultātā roku berzēšana un dīdīšanās krēslos kļuva neizbēgama. Nu baumām un diskusijām pielikts punkts – publiski izziņotas filmas, režisori un aktieri, kuri cīnīsies par pasaulē ievērojamāko kino apbalvojumu. Savu sajūsmu, pārsteigumu un milzīgo gandarījumu nav slēpušas arī paši balvu pretendenti.

Ar galveno nomināciju sarakstu vari iepazīties šeit. Jau šobrīd skaidrs, ka 2021. gads Amerikas Kinoakadēmijas balvas kontekstā ieies vēsturē, jo, piemēram, par labākā režisora godu pirmo reizi cīnās divas sievietes. Līdzīgu ierakstu vēsturē šogad veica arī "Zelta Globusa" nomināciju veidotāji, par to vairāk lasi šeit.

Bet turpinājumā, lūk, dažas reakcijas uz nominācijām, kuras apkopojusi raidsabiedrība CNN.

Gerijs Oldmens, "Mank" , kategorijā "Labākais aktieris"

"Spēja turpināt svarīgas un senas tradīcijas sniedz mierinājuma apziņu un kliedē šaubas pēc tik stresaina pandēmijas gada. Mūsu industrijā nav nekā tradicionālāka par Amerikas Kinoakadēmijas balvu, kas cerams kalpos kā cerību stars, ka mēs no esošās situācijas tiksim laukā. "Oskari" ir zīme, ka normālais vēl eksistē. Šī reize iezīmē manu trešo "Oskara" nomināciju dzīvē. Nevēlos triviliazēt šī brīža situāciju pasaulē, taču jūtos pagodināts un lepns tikt atpazīts starp citiem lieliem un brīnišķīgiem māksliniekiem."

Viola Deivisa, "Ma Rainey's Black Bottom", kategorijā – "Labākā aktrise"

Foto: Vida Press

"Esmu ārkārtīgi saviļņota! Sveiciens visai "Ma Rainey's Black Bottom" komandai. Pelnīti."

Marija Bakalova, "Borat Subsequent Moviefilm", kategorijā – "Labākā otrā plāna aktrise"

"Wow Wa We Waa! Paldies Akadēmijai par šo godu! Es tiešām nespēju tam noticēt – dzirdēt savu vārdu kopā arī šīm neatkārtojamajām sievietēm un viņu elpu aizraujošajiem veikumiem ir sapņa piepildījums. Esmu tik pateicīga Sašam Baronam Koenam un manai "Borata" komandai. Apsveicu viņus ar nomināciju "Labākā adaptētā scenārija" kategorijā."

Jona Ju-junga, "Minari", kategorijā – "Labākā otrā plāna aktrise"

"Man pat sapņos nerādījās, ka korejiešu aktrise kādu dienu varētu būt nominēta "Oskaram", un nevaru noticēt, ka tā esmu es! Esmu pazemīga par šo godu. Milzīgs paldies "AMPAS", "A24", "Plan B", manai "Minari" ģimenei, kā arī visai komandai. Mēs šo filmu veidojām ar mīlestību, un paldies, ka sniedzat mums to atpakaļ. Paldies tev, Aizek! Šis viss ir pateicoties tev."

Emeralda Fenela, "Promising Young Woman", kategorijā – "Labākais režisors"

Foto: AP/Scanpix/LETA

"Izdzirdot šos neticamos jaunumus, esmu knapi spējīga runāt sakarīgos teikumos. Esmu ārkārtīgi pateicīga ikvienam brīnišķīgajam cilvēkam, kurš strādāja pie "Promising Young Woman" veidošanas – lieliskākā, strādīgākā un talantīgākā komanda uz pasaules. Viņu darba novērtējums Akadēmijas mērogā nozīmē tik daudz. Būt daļai no šī vēsturiskā gada, kopā ar izciliem un apdāvinātiem režisoriem nozīmē vairāk, nekā spēju paskaidrot. Esmu īpaši lepna būt nominēta kopā ar lielisko Hloju Žao. Šogad tik daudzas brīnišķīgas sievietes – režisores izveidojušas skaistus, iedvesmojošus un daudzveidīgus darbus, ka jūtos patiesi pagodināta un pateicīga būt viņu vidū. Paldies Akadēmijai, "Focus Features", "FilmNation", "LuckyChap" un manai pacietīgajai un lieliskajai komandai. Galu galā es beigšu raudāt, bet vēl nē."

Ārons Sorkins, "The Trial of the Chicago 7", kategorija – "Labākā filma"

"Bija nepieciešami 14 gadi, lai uztaisītu "The Trial of the Chicago 7", un esmu pateicīgs pilnībā visiem no tiem. Esam pateicīgi Akadēmijai, ka novērtēti tik daudzi individuālie sasniegumi, taču lielākais paldies ir par mūsu kinolentes nominēšanu "Labākās filmas" kategorijā kopā ar citām ievērības cienīgajām filmām. Pagājušais gads nesa daudz smagu mācību, taču labā ziņa, ka cilvēki atradīs veidus, kā iet un skatīties filmas – arī tad, ja viņi varēs aizies tikai līdz savām viesistabām."

Foto: AP/Scanpix/LETA

Tomass Vitenbergs, "Another Round", kategorija – "Labākā ārvalstu filma"

"Šīs ir brīnišķīgas ziņas. Milzīgs paldies Akadēmijai un pārējiem nominantiem. Esmu pagodināts būt jūsu kompānijā. Gadu gaitā esmu uzņēmis dažas filmas, bet nevienam nav nozīmējusi tik daudz kā šī. Tik garā piedzīvojumā pats svarīgais ap sevi pulcēt lieliskus kolēģus, kas ir arī lieliski draugi. Mani aktieri, Mads, Tobias, Sturla un talantīgie aizkadra cilvēki bija kopā ar mani šī ceļojuma laikā un atdeva visu, kas viņu spēkos. Paldies no Dānijas."

Tomass Mūrs un Ross Stjuarts, "Wolfwalkers", kategorija – "Labākā animācijas filma"

"Mūsu talantīgās komandas vārdā, esam ļoti pateicīgi un priecīgi būt nominēti šī gada "Oskara" balvai. Tas mums ir liels gods. Milzīgs paldies "Apple", "GKids", finansiālajiem atbalstītājiem un izplatītājiem, kas deva iespēju šo filmu uzņemt un atrādīt pasaulei. Mūsu filma ir mīlestības vēstule ar roku zīmētajai animācijai un tās nezūdošajam potenciālam, dabai un mūsu dalītajai biosfērai, un mūsu mājām – Īrijai. Tās vēsturei, kultūrai, folklorai un cilvēkiem."