Fani neslēpj sašutumu par 'Troņu spēles' 10. jubilejai veltītu atskatu uz pēdējo sezonu 

2019. gadā ērai pienāca gals – noslēdzās viens no populārākajiem seriāliem televīzijas vēsturē "Troņu spēle" ("Game of Thrones"). Kopš 1. sezonas 1. sērijas pagājuši teju 10 gadi, un par godu šim notikumam "HBO" pasludinājis svinības. Lai iepriecinātu fanus, klajā laists jauns treileris, kas atspoguļo pēdējās sezonas spilgtākos notikumus, taču liela daļa fanu nav slēpuši vilšanos redzētajā.

Astoņu gadu laikā seriāls iemantoja kulta statusu, savā īpašumā saņemot lērumu kino nozares nomināciju un balvu. Tas spēja stāsta un varoņu cienītājus teju vai pielipināt pie ekrāniem, taču pēdējā sezona tika sagaidīta ar divējādām sajūtām. Kamēr vieni ieņēma neitrāla skatītāja vietu, citi neslēpa sašutumu par redzēto, 8. sezonu pamatīgi nopeļot. Ļoti iespējams, tas arī bijis galvenais iemesls, kāpēc ar milzīgu atzinību nav uzņemts nupat vietnē "YouTube" publicētais video, kurā redzami noslēdzošo sēriju spilgtākie momenti.

Video publicēts 6. aprīlī, un trīs dienu laikā tas apskatīts teju 80 tūkstošus reižu. Ņemot vērā milzīgo popularitāti, nezinātājam varētu šķist – tūdaļ līs apsveikumu un prieka asaru jūra, taču tā vietā paveras absolūti citādāks skats. Ar "patīk" šis video atzīmēts aptuveni 1400 reižu, savukārt "nepatīk" – 3500.

Te, lūk, arī pats video! Ja šobrīd skaties vai vēl plāno novērtēt seriāla pēdējo sezonu, brīdinām, ka tajā notikumi parādīti daudz skaidrāk un atklātāk nekā pirmssezonu treileros.

Lai gan komentāru sadaļā netrūkst ļaužu, kas vārdos izsaka savu mīlestību pret seriālu, publiskās diskusijas platforma iezīmē arī fanu izjūtas par pēdējo "Troņu spēles" sezonu. Kamēr viens rakstījis: "Šis man liek justies skumji. Īss brīdis prieka. Un tad skumjas," lasāmi arī sarkastiskāki viedokļi, piemēram, "Esmu pārliecināts, ka Brens beidzot šajā sezonā izdarīs kaut ko episku – ne tikai sēdēs savā krēslā un novēros pasaules gala iestāšanos." Tāpat kāds fans rakstījis, ka iepriekš seriālu vairākas reizes skatījies atkārtoti, taču pēdējās sezonas dēļ šo ieradumu lauzis.

Ar šo video "HBO" neizbēgami un no jauna uzjundījuši skatītāju diskusijas un saucienus pēc pārstrādātas 8. sezonas, līdzīgi kā tas bija "Taisnības līgas" un #SnyderCut gadījumā. Jāteic gan, ka šie gadījumi ir pilnībā atšķirīgi, tāpēc maz ticams, ka šis pats scenārijs jelkad varētu tikt pielāgots "Troņu spēlei".

Ņemot vērā, ka seriāls kopumā sacēla tik lielu ažiotāžu, bija skaidrs – ar to viss nebeigsies. Jau 2019. gadā kanāls "HBO" oficiāli apstiprināja iepriekš izskanējušās runas, ka tiks veidots kritiķu slavētā un godalgotā seriāla prīkvels. Tā būs stāsta ekranizācija, kurā darbība risināsies 300 gadus pirms notikumiem jau iepriekš minētajā seriālā. Jaunais seriāls ar nosaukumu "House of the Dragon" būs balstīts uz rakstnieka Džordža R. R. Mārtina grāmatu "Fire & Blood". Pirmās 10 epizodes pie skatītājiem varētu nonākt 2022. gadā, liecina "Hollywood Reporter" rīcībā esošā informācija. Vairāk lasi šeit.