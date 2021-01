Fani steidz 'izgriezt' Donaldu Trampu no 'Viens pats mājās 2' un meklē aizstājēju 

Lai gan starp politiku un kino nav liekama vienādības zīme, paralēles notiekti velkamas – jo īpaši tad, ja kāds valstsvīrs reiz filmējies slavenā kinolentē. Tā tas bijis Donalda Trampa gadījumā, kurš atveidoja mazu, epizodisku lomiņu kādā no "Viens pats mājās: Pazudis Ņujorkā" epizodēm. Ņemot vērā politiskās situācijas saasināšanos Amerikas Savienotajās Valstīs, daļa fanu uzskatījuši, ka Tramps no filmas "jāizgriež", piedāvājot alternatīvus un reizēm arī ļoti amizantus aizvietotājus.

Kā zināms, ar Trampu filmas skatītāji sastopas brīdī, kad mazais Kevins īsteno plānu, kā apmesties smalkajā viesnīcā "Plaza". Tur viņš pilnīgi nejauši un garāmejot sastopas ar Trampu, no kura vēlas uzzināt, kur atrodas foajē. Pēc dažām sekundēm viņu ceļi šķiras, un Tramps filmā vairs neparādās.

'Home Alone 2' is trending as fans offer suggestions as to who should replace that Trump cameo: pic.twitter.com/F3ECMbq5FB