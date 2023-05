'Fast X' pārsteigums: Dveins Džonsons atgriežas 

Pārsteigums! Dveins Džonsons atgriežas, lai uzņemtu jauno "Ātrs un bez žēlastības" filmu, neskatoties uz to, ka viņš iepriekš atklāja, ka ir noslēdzis savu darbu pie šīs franšīzes.

Saskaņā ar "The Wrap" ziņojumu Džonsona vārds parādās filmas "Fast X" beigu titros. Tomēr "Universal Pictures" atteikušies šīs ziņas komentēt.

Kas Dveina atgriešanos padara tik šokējošu? Tieši tas, cik nelokāms Džonsons bija par neatgriešanos franšīzē! Aktieris reiz pat zvērēja, ka nav nekādu izredžu uz Hobsa atgriešanos galvenajā franšīzē. Kāpēc tā? Dveins Džonsons un Vins Dīzels ir strīdējušies jau kopš 2016. gada. "Kinolente" jau ziņoja, ka 2021. gadā novembrī Vins Dīzels publicēja "Instagram" ierakstu, kurā publiski aicināja Džonsonu atkal pievienoties iemīļotajai filmu franšīzei.

Mēnesi pēc Dīzela aicinājuma sociālajos tīklos Džonsons Dīzela gājienu nosauca par manipulāciju, viņš kritizēja Dīzelu par publisko aicinājumu sociālajos medijos pēc tam, kad abi jau bija panākuši vienošanos privāti.

"Es biju ļoti pārsteigts par Vina neseno ierakstu," sacīja Džonsons. "Pagājušā gada jūnijā, kad mēs ar Vinu sazinājāmies privāti, nevis izmantojot sociālos medijus, es viņam tieši teicu, ka neatgriezīšos pie šīs franšīzes. Es biju nepiekāpīgs, taču mani vārdi nāca no sirds. Vienmēr esmu bijis pārliecināts, ka franšīze ir un būs veiksmīga, taču man nav iespējas atgriezties. Esmu runājis ar saviem partneriem "Universal", visi mani atbalsta, jo izprot šo problēmu."

Ne Džonsons, ne Dīzels vēl nav komentējuši, vai viņu strīds ir atrisināts! Bet neatkarīgi no tā, vai šis lēmums nozīmē oficiālu septiņu gadu publiskā strīda izbeigšanu, tas tiešām parāda, ka visas puses saprot, ka Džonsons filmā "Fast Saga" ir abpusēji izdevīgs scenārijs. Lai gan franšīze sākās ar scenāriju, kurā galvenās lomas ieņēma Dīzels un nelaiķis Vokers, pēcāk tās komerciālie sasniegumi tieši vai netieši bija saistīti ar pievienoto vērtību, ko franšīzei sniedza Roks. Franšīze ir populārāka ar Dveinu Džonsonu, nevis bez viņa.

Jaunākās filmas anotācija: Kad 2011. gadā Doms un viņa komanda uz Riodežaneiro tilta iznīcināja Brazīlijas narkobaronu Ernanu Reisu un viņa impēriju, viņi nezināja, ka Reisa dēls Dante (Džeisons Momoa) tam bija liecinieks. Pēdējos 12 gadus viņš gatavoja plānu, kas liks Domam samaksāt par visu. Filmas notikumi risināsies no Losandželosas līdz Romai, no Brazīlijas līdz Londonai un no Portugāles līdz Antarktīdai. Jauni sabiedrotie, veci ienaidnieki, ātrums, spriedze un adrenalīns – tas būs "Fast X"!