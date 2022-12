Filmā par Vitniju Hjūstoni galvenās lomas atveidotāja praktiski nedzied 

30. decembrī uz lielajiem ekrāniem nonāks filma par mūzikas leģendu Vitniju Hjūstoni. Protams, visu laiku dižākajai soulmūzikas dziedātājai piederēja viena no atpazīstamākajām un spēcīgākajām balsīm popmūzikas vēsturē, tāpēc varētu rasties jautājums, vai pati Naomi Akija (kura uzņemas mūža lomu, atveidojot Hjūstoni) tiešām dzied jaunajā filmā. Šeit ir atbilde!

"Es gribu dejot. Vitnijas Hjūstones filma", kā noprotams, ir mākslas filma par mūzikas leģendu Vitniju Hjūstoni. Priekpilns, emocionāls, sirdi plosošs visu laiku dižākās soulmūzikas dziedātājas dzīves un mūzikas slavinājums, kas ļauj mums sekot līdzi viņas nebūt ne vienkāršajam ceļam līdz mūzikas virsotnēm.

Muzikāli biogrāfiskās drāmas režisore ir Kasi Lemonsa, Vitnijas Hjūstones ādā iejūtas Naomi Akija ("Zvaigžņu kari: Skaivokera atdzimšana"), viņas skatuves partneri – Eštons Sanderss ("Mēnesgaisma"), Stenlijs Tuči ("Bada spēles" filmas, "Transformeri" filmas), Nafesa Viljamsa, Klarks Pīterss.

Filma atrāda galvenos Hjūstones dzīves mirkļus, tostarp viņas attiecības ar Bobiju Braunu (Eštons Sanderss) un ierakstu līguma parakstīšanu ar Klaivu Deivisu (Stenlijs Tuči), kurš ir arī viens no filmas producentiem. Protams, ka filma atveido arī dažus no Hjūstones ikoniskākajiem muzikālajiem mirkļiem, sākot no viņas mūzikas videoklipiem līdz dzīvajiem priekšnesumiem.

Tā kā Hjūstone savas karjeras laikā tika saukta par "Balsi" ("The Voice"), ikvienam noteikti būtu bijis grūti atkārtot Hjūstones iespaidīgo balss diapazonu vai pat pietuvoties tam. Proti, Akijai noteikti bija diezgan grūti iekāpt Vitnijas Hjūstones kurpēs. Tiesa – aktieri laiku pa laikam ir "aizdevuši" savus vokālos talantus mūzikas leģendām (piemēram, Ostins Batlers, izpildot Elvisa Preslija dziesmas), tomēr ir tikpat daudz aktieru, kuri sinhronizē lūpas mūzikas biogrāfiskajās filmās, ļaujot reālās dzīves mūziķa balsij būt galvenajai uzstāšanās laikā. Lai gan aktrise ir atklājusi, ka viņa ir daudz trenējusies filmas muzikālajiem numuriem, galu galā gandrīz visās dziesmās atstāts oriģinālais dziedājums.

"Mana dziedāšanas balss bija paredzēta tikai tiem mirkļiem, kas bija jāpiepilda ar īpašu emocionalitāti. 97,9% no filmas dziedošās balss pieder Vitnijai!" viņa paskaidroja. Neskatoties uz to, ka viņa faktiski nedziedāja lielāko daļu filmas muzikālo numuru, režisore Lemonsa izdevumam "People" stāstīja, ka viņu klausīšanās laikā tik ļoti aizrāva Akijas balss.

Tātad, "Es gribu dejot. Vitnijas Hjūstones filma" filmas laikā varēsim piedzīvot Hjūstones ikoniskākos priekšnesumus viņas pašas balsī. Filma kinoteātros no 30. decembra, īpašie seansi jau no 21. decembra.

Filmu Latvijā gaida ar nepacietību, arī influenceri par to runā

Piemēram, iedvesmojošā TV personība Rūta Dvinska izveidojusi "Reel", kur atklāj, kāds izskatīsies viņas 30. decembra rīts. Bez šaubām, tas iekļauj filmas skatīšanos!



Arīdzan blogere Linda Šteinberga izveidojusi "Reel", komentāros atklājot, ka, viņasprāt, filmas būs ļoti interesanta un emocionāla.



Savukārt influencere Paulīne atrada trīs tēlus, kas iedvesmoti no Vitnijas astoņdesmitajiem un deviņdesmitajiem gadiem.