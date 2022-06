Filmas 'House of Gucci' kostīmi un rekvizīti tiek izsolīti 

Ja apsver iespēju pievienot savai garderobei tērpu, ko valkāja Lady Gaga kā "House of Gucci" pārstāve Patrīcija Redžiani, tad tev ir paveicies! Vairākus rekvizītus un kostīmus, ko valkājušas 2021. gada filmas zvaigznes, var iegādāties "House of Gucci" VIP fanu izsolē. Šīs lietas tiek izsolītas ne tikai tāpēc, lai kāds varētu papildinātu savas kolekcijas, bet gan, lai vāktu līdzekļus labdarības organizācijām un sociāliem mērķiem.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kopš 2003. gada šajā "VIP" pasākumā faniem tiek piedāvāta unikāla iespēja – iegūt īpašus priekšmetus no iecienītākajām filmām un televīzijas seriāliem. Izsoles vietne 16. jūnijā oficiāli atklāja "House of Gucci" pasākumu un tas norisināsies līdz 30. jūnijam, piedāvājot faniem vairāk nekā 300 rekvizītus un kostīmus no Ridlija Skota režisētās krimināldrāmas.

Filma pulcējusi veselu zvaigžņu plejādi – Lady Gaga, Ādams Draivers, Džareds Leto, Džeremijs Aironss un pat Als Pačino, kuri piedalās patieso noziegumu sāgā par nemierīgajiem gadiem, kas noveda līdz Mauricio Guči slepkavībai. Lady Gaga filmā atveido "melno atraitni" Patrīciju Redžiani, kura tika notiesāta par bijušā vīra un modes impērijas vadītāja Mauricio Guči nogalināšanas organizēšanu 1998. gadā.



Izsolē tiek piedāvāti filmas rekvizīti, piemēram, cigarešu kaste un lūpu krāsas tūbiņa, ko izmantoja Lady Gaga, baltas kedas, kuras nēsāja Pačino, kā arī brilles, kuras Draivers vilka, tiekoties ar dizaineru Tomu Fordu.

Izsoļu nams piedāvā arī pilnu komplektu – Patrīcijas kāzu drēbju skapi ar kleitām un pat kāzu pušķi. Ja fani vēlas papildināt savu rotaslietu kolekciju, tad ir pat pieejams Draivera laulības gredzens. Ir pieejamas dažādas kleitas, jakas, kaklarotas... Kā ziņo – katrai pārdotajai precei ir pievienots oficiālais studijas autentiskuma sertifikāts.

Ja vēlies iegūt papildinformāciju par atsevišķām precēm vai intereses pēc aplūkot, kas ir pieejams, vari apmeklēt "VIP" vietni.