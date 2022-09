Filmas 'Mazais Stjuarts' aktieris paskaidro, kāpēc viņš pārtrauca aktiermākslu 

Džonatans Lipnickis bija viens no iemīļotākajiem bērnu aktieriem deviņdesmito gadu beigās un 2000. gadu sākumā, pateicoties lomām filmās "Džerijs Magvairs" un "Mazais Stjuarts", taču viņa aktiera karjera 2010. gadā šķietami izgaisa. Lūk, jaunākajā intervijā 31 gadu vecais aktieris atklāj, kur bija pazudis un kāpēc viņa karjera nekad vairs neatgriezās tādos pašos līmeņos, kādi bija viņa agrīnajos gados.

"Tiesa, es ilgāku laiku nestrādāju," sacīja Lipnickis. "Un cilvēki vienmēr to pieņēma šādi: "Ak, viņš taču aizgāja mācīties uz augstskolu". Jā, tā ir biežākā atbilde, ko cilvēki stāsta, kad viņiem tiek jautāts, kāpēc viņi nestrādā."

Turpinot, viņš teica: "Es tolaik paņēmu atvaļinājumu, jo tā nebija mana vienīgā prioritāte. Patiesībā es nestrādāju, jo vienkārši nesaņēmu nevienu lomu."

Lipnickis sacīja, ka pieaugšana un augstskolas absolvēšana nebija galvenais faktors, kas ietekmēja viņa aktiermākslas pārtraukumu. Gluži pretēji. Lipnicskis mīl aktiermākslu un nekad no tās neatteiktos, taču viņš gadiem ilgi bija pazudis no šīs industrijas, jo nebija pietiekami labs aktieris, lai paliktu pazīstams.



"Es būšu godīgs. Daudzi bērnu aktieri, kurus redzat uz lielā ekrāna, ir diezgan talantīgi, bet pieaugot, ikviens kļūsti nervozāks un pasaule kļūst kā spēle. Un tāpēc es no dabiskā cilvēka pārtapu par tādu, kas izmisīgi mēģina līdzināties saviem mīļākajiem aktieriem."

Lai kļūtu par labāku aktieri, Lipnickis pēc augstskolas iestājās aktiermākslas nodarbībās un sāka nopietni apgūt šo amatu. Viņš arī sāka uzņemties teātra lomas, lai pārbaudītu savas aktiermākslas spējas. Aktieris min, ka viņš bija filmas "The Lieutenant of Inishmore" iestudējumā, kad viņam nācās mācīties no galvenās zvaigznes Krisa Paina. "Man bija iespēja redzēt, kā Kriss strādā, un šajā darbā es redzēju vairākus apbrīnojamus aktierus," sacīja Lipnickis. “Un tas bija patiešām iedvesmojoši!"