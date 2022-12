Frāze, ko aktrise Dženna Ortega atteicās teikt seriālā 'Trešdiena' 

Milzu popularitāti guvušā seriāla "Trešdiena" ("Wednesday") titullomas atveidotāja aktrise Dženna Ortega konfrontējusi seriāla scenāristus un atteikusies teikt vienu konkrētu frāzi paredzētajā dialogā, uzskatot, ka tas nepiestāv viņas atveidotās varones raksturam, ziņo "Startefacts".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Konkrētajam teikumam, ko Ortega atteikusies teikt, vajadzēja izskanēt seriāla 4. sērijā, kad Trešdiena Adamsa gatavojas skolas deju pasākumam, kuru viņa nemaz nevēlas apmeklēt. Tomēr kustīgā zombijroka Roka (angļu valodā – Thing) meiteni pierunā uz dejām doties un sagādā viņai melnu kleitu, kuru iepriekšējā dienā viņa veikalā apbrīnoja. Trešdiena ir tik pateicīga viņam par šo žestu, ka mēmā šokā velta viņam caururbjošu skatienu, tad uzvelk kleitu un dodas uz skolas balli.

Tomēr scenāristi un režisors nebija iecerējuši šādu ainas atrisinājumu. Oriģinālajā scenārijā bija paredzēts, ka Trešdiena Rokai par dāvanu atbildēs šādi: "Ak dievs, es burtiski ienīstu sevi par to, ka esmu tik satraukusies par kleitu!" (angļu valodā – "Oh my God, I'm freaking out over a dress, I literally hate myself!").

Ortega komentējusi, ka jutusies satriekta par šāda teikuma iekļaušanu dialogā un bijusi pārliecināta, ka izvairīšanās no daudziem liekiem dialogiem Trešdienu padarītu cilvēcīgāku.

Ortegas aktiermeistarība jaunajā seriālā par Adamsu ģimenīti tiek ļoti slavēta un aktrise nav saņēmusi teju nekādu kritiku, ko gan nevarētu teikt par seriāla scenāriju. "Startefacts" raksta, ka daudzi skatītāji un seriāla fani uzskata – dialogi ne tikai varējuši būt daudz labāki, bet bieži vien tie bijuši īpaši neveikli. Tiesa, dažas frāzes, kas izskanējušas seriālā, uzslavētas kā asprātīgas.

"Trešdiena" kļuvusi par "Netflix" otro visu laiku skatītāko seriālu aiz "Stranger Things".