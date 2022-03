Gari mati un kupla bārda – aktieris Kriss Pains krasi mainījis izskatu 

Apmeklējot savas jaunākās filmas "All the Hold Knives" pirmizrādi "The London Hotel in West Hollywood", aktieris Kriss Pains ieradies neierastā ampluā – gari mati un kupla bārda, attālinoties no savas ierastās, tīri noskūtās sejas un īsajiem matiem. Vai tam ir kāds iemesls?

"Laikam jau ir tā, ka lielu daļu spēlē slinkums un arī tas, ka es to, iespējams, potenciāli varēšu izmantot kādai nākotnes lomai," par savu jauno izskatu Pains stāstīja "Entertainment Tonight". "Ja ir kāds attaisnojums, lai neskūtos un neuzliktu kosmētiku, es, jūs jau zināt..."

Vaicāts, vai matainais izskats tiešām novērojams lomas dēļ, Pains atbildēja: "Varbūt. Taču tas galvenokārt ir slinkums!"

Pasākumā tērzējot, Pains turpināja komentēt savu ārējo izskatu, kas papildināts arī ar septiņdesmito gadu stilā ieturētu krēmkrāsas uzvalku. Aktieris izskatu papildināja ar baltu kreklu, kas augšpusē atstāts neaizpogāts. Savukārt pēdējā "odziņa" bija krēmkrāsas apavi.

Uz jautājumu, vai viņš domā, ka cilvēki kļūs teju vai pozitīvā ziņā apsēsti ar viņa jauno izskatu, aktieris jokojot sacīja: "Internets deg." Viņš piebilda, ka ir ļoti sajūsmināts, rotaļīgi pasmaidot: "Robert Patinson, uzmanies!"

Savā jaunākajā filmā "All the Old Knives" Kriss Pains atveido CIP aģentu, kurš atjauno attiecības ar bijušo kolēģi un mīļāko, lai uzzinātu, ko viņa zina par teroristu lidmašīnas nolaupīšanu, kas notika pirms astoņiem gadiem.

