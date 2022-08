Gatavojoties priestera lomai, Endrū Gārfīlds atteicies no seksa un ēdiena 

Aktieris Endrū Gārfīlds piedalījās jaunā "WTF with Marc Maron" podkāsta epizodē, lai apspriestu "Emmy" balvai nominēto miniseriālu "Under the Banner of Heaven", kas pašlaik tiek straumēts "Hulu". Sarunas laikā Endrū atklāja, ka atturējies no seksa un ēdiena, lai sagatavotos savai 17. gadsimta jezuītu priestera lomai 2016. gada filmā "Klusēšana"/"Silence", ziņo "Pagesix".

Sarunas laikā Gārfīlds aizstāvēja "metodisko aktiermākslu", neoficiāli pazīstama arī kā "Metode". Tas ir apmācības un mēģinājumu metožu klāsts, ko formulējuši vairāki dažādi teātra praktiķi un kuru mērķis ir veicināt sirsnīgu un izteiksmīgu priekšnesumu, identificējoties ar varoņa iekšējo motivāciju un emocijām, izprotot un piedzīvojot to.

"Es katru dienu veicu virkni garīgo prakšu, radīju jaunus rituālus, sešus mēnešus biju celibātā un daudz gavēju," sacīja Gārfilds.

"Tas bija ļoti forši, vecīt," viņš turpināja. "Man bija diezgan mežonīgi un traki pārdzīvojumi, tolaik badojoties no seksa un ēdiena (jo bija jāzaudē svars). Bet tas, protams, sniedza dažas dāvanas un lielisku pieredzi."

Galu galā Gārfīlds gadu pavadīja, mācoties un ēnojot jezuītu rakstnieka tēvu Džeimsu Mārtinu, kuru viņš nosauca par savu "draugu un garīgo vadītāju". 61 gadu vecais Mārtins palīdzēja 39 gadu vecajam Gārfīldam pētīt katolicismu un parādīja, kā veikt vairākus garīgos vingrinājumus, lai sagatavotos savai lomai drāmā, kuras režisors bija Mārtins Skorsēze.