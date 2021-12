'Google' visvairāk meklētā filma 2021. gadā: 'Kāpa' 

Denisa Vilnēva zinātniskās fantastikas eposs "Kāpa", kā arīdzan Daniela Kreiga pēdējā Bonda filma "Nav laiks mirt" bija starp "Google" visvairāk meklētajām filmām 2021. gadā, ziņo "Independent". Kas ierindojies pirmajās četrās vietās?

Kamēr filma ar Timotiju Šalamē un Zendaju galvenajās lomās ieņēma 1. vietu kā "Google" meklētākā filma, Kreiga spiegu spriedzes filma ieņēma ceturto vietu nesen publicētajā top 10 sarakstā.

Filma "Kāpa" 1. vietā

Sākotnēji filmai "Kāpa" bija paredzēts iznākt ap pagājušā gada Ziemassvētkiem. Tomēr filmas pirmizrādes datums tika pārcelts uz 2021. gadu Covid-19 pandēmijas dēļ. Šī ilgā kavēšanās padarīja "Kāpu" par vienu no visvairāk gaidītajām 2021. gada filmām, kas kino cienītājus atgrieza kinoteātros, kad tā beidzot tika izlaista šī gada 22. oktobrī.

Filmas biļešu pārdošanas apjomi tās atklāšanas nedēļas nogalē Ziemeļamerikā nopelnīja 40,1 miljonu dolāru, neskatoties uz to, ka tā bija pieejama straumēšanai HBO Max. Ņemot vērā filmas panākumus, Vilnēvs ir ieskauts vērienīgās filmas turpinājumā, kas paredzēts, ka nonāks pie mums 2023. gada 20. oktobrī.

Filma "Melnā atraitne" 2. vietā

Bez šaubām, "Marvel" filmas arī piesaistīja lielu "Google" meklēšanas interesi 2021. gadā. Filma Melnā atraitne", ar Skārleti Johansoni galvenajā lomā, tika izlaista šī gada 9. jūlijā, un filma ir otrā visvairāk "Google" meklētā filma šogad.

Jau ziņojām, ka kopumā pasaulē filma nopelnījusi aptuveni 215 miljonus dolāru, turklāt ieņēmumi no "Disney+" pārsnieguši 60 miljonus.

Neilgi pēc filmas iznākšanas 36 gadus vecā aktrise iesūdzēja tiesā "The Walt Disney Company". Savukārt 2021. gada 1. oktobrī "Disney Studios" priekšsēdētājs paziņoja, ka strīds ir atrisināts.

Filma "Šanči un leģenda par desmit gredzeniem" 3. vietā

"Marvel" Āzijas vadītā supervaroņu filma "Shang-Chi un The Legend of the Ten Rings" ieņēma 3. vietu "Google" gada sarakstā. Asa sižeta piedzīvojumu filmas "Šanči un leģenda par desmit gredzeniem" nodošana skatītājiem bija ilgi gaidīts notikums, kas pāršķīra jaunu lappusi "Marvel" supervaroņu pasaulē.



Filma "Nav laiks mirt" 4. vietā

Tikmēr Kreiga jaunākā (un pēdējā) Bonda filma ierindojās saraksta ceturtajā vietā, jo Bonda fani visā pasaulē gatavojās atvadīties no aktiera, kurš spēlēja Džeimsu Bondu piecās filmās, kas aptver 15 gadus.

Pēc producentes teiktā, aktieris joprojām nav nomainīts Džeimsa Bonda lomā. Tiek baumots, ka uz ikonisko lomu kandidēs Toms Hārdijs, Henrijs Kevils un Ričards Madens.