Goslings Kena kurpēs – aktieris nopietni apsver lomu 'Bārbijas' filmā 

Margo Robijas filma "Bārbija", šķiet, ir atradusi savu Kenu! Avoti vēstījuši portālam "Deadline", ka tieši Raiens Goslings ir pēdējās sarunās, lai atveidotu ikonisko Kena varoni "Warner Bros" filmā, kuras uzmanība vērsta klasiskajam leļļu stāstam.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Ņemot vērā aktiera saspringto grafiku, Goslings sākotnēji attiecies piedalīties filmas tapšanā, taču avoti vēsta – tā kā pirmsražošana fāze ievilkās un studija neatlaidīgi vēlējās Kena lomā redzēt tieši Goslingu, aktieris tomēr savā grafikā atrada vietiņu, lai piekristu šīs lomas atveidošanai.

Tā kā Goslings ir ļoti tuvu līguma parakstīšanai par dalību šajā leļļu stāstā, šķiet, ka filmai drīz varētu tikt dota zaļā gaisma. Ja tā, cerība to uzņemt būtu 2022. gada sākumā.

Scenāriju ilgstošajam projektam rakstījis Grētas Gērvigas un Nao Baumbaha duets, kas pazīstams tieši ar savām dīvainajām, taču iemīļotajām drāmām. Grēvinga ir arī filmas režisore. Sižeta detaļas pašlaik nav zināmas, taču, ņemot vērā Gērvigas kā režisores ​​pieredzi, var sagaidīt, ka tas tomēr nebūs tipisks lelles stāsts.

Plāni pielāgot Bārbijas stāstu lielajam ekrānam pēdējos gados ir piedzīvojuši dažādus kāpumus un kritumus, taču, kad Robija, Gērviga un Baumbahs iesaistījās projektā, attiecīgi 2018. un 2019. gadā, viss ritēja uz priekšu. Portāls "Variety" ziņo, ka filmas "Barbie" producēšanu ir paredzēts sākt 2022. gada sākumā "WB Leavesden Studios" Londonā, un plānots, ka tā tiks demonstrēta 2023. gadā.

Turklāt, kas attiecas uz Goslingu, šī loma varētu būt viena no nozīmīgākajām aktiera lomām pēdējos gados, un tā noteikti vēl vairāk sajūsminās fanus, kad viņi atklās, ko īsti no šī projekta sagaidīt. Oskaram nominētais aktieris nesen noslēdza "Netflix" asa sižeta filmas "The Grey Man" iestudējumu, kurā viņš redzams kopā ar Krisu Evansu.