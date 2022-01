'Greja piecdesmit nokrāsās' iepazītā Dakota redzama topošajā 'Netflix' hitā 

Beidzot vietnē "Netflix" ir iznākusi Megijas Džilenholas ļoti gaidītā debija režijā "The Lost Daughter" – un mēs esam sajūsmā! Nav nekādu šaubu par mūsu mīlestību pret psiholoģiskajiem trilleriem, un šī filma darbojas visās jomās! Bez jebkādiem pārsteigumiem – "Greja piecdesmit nokrāsas" aktrise Dakota Džonsone ir uzreiz atpazīstama ekrānā. Tiek lēsts, ka šī filma, iespējams, ir aktrises labākais veikums. Jaunākajā intervijā filmas režisore atklājusi, kā Dakota ieguva šo lomu.

Aktrises Megijas Džilenholas debija režijā (viņa ir arī scenārija autore) ir populārās itāļu rakstnieces Elenas Ferrantes romāna ekranizācija. Filmas stāsts vēsta par Ledu, profesori pusmūžā, kas atvaļinājuma laikā kļūst apsēsta ar citas sievietes un viņas meitas attiecībām, mudinot Ledu atgriezties pagātnē un pārvērtēt pašas attiecības ar māti. Filmas galveno lomu atveido Olīvija Kolmana.

Savukārt Dakota atveido Ninu, jaunu māti ar gariem, piķa melniem matiem. Viņa atpūšas Grieķijā kopā ar savu meitu Elēnu un pārējo savu skaļo, apšaubāmi bagāto ģimeni no Kvīnsas. Viņu savukārt vēro Leda... Viss izmainās, kad viņu dzīve tiek izjaukta – Elēna pēkšņi pazūd, atstājot Ninu. Turpretī tas liek Ledai atcerēties savu nemierīgo pagātni ar savām divām meitām. Galaprodukts ir jutīgs pētījums par vilšanos, godkāri un mātes ambīcijām, un nav iespējams atraut acis gan no impulsīvās Kolmanas, gan no mīklainās Džonsones, ziņo "People".

Režisore izdevumam "People" paskaidroja, ka patiesībā Dakota bijusi tā, kas uzrunājusi režisori: "Jā, Dakota vērsās pie manis pirmā, un es nospriedu – patiesībā tā ir visbrīnišķīgākā ideja. Un es mīlu viņu filmā."

Atceroties pusdienu tikšanos ar Dakotu, Džilenhola min, ka aktrise teikusi: "Es gribu doties okeāna dibenā — vai tu mani aizvedīsi?"

"Pēc piecām minūtēm sākām runāt pavisam citādāk un nopietnāk," saka Džilenhola, vēlāk piebilstot: "Es vienkārši nekad neesmu redzējusi viņu darām kaut ko tādu, un esmu tik priecīga, ka viņa mani atrada."

Runājot ar Dakotu, viņa atklāj, kas viņu piesaistījis darboties šajā projektā: "Tas bija ārprātīgi skaists scenārijs, ko lasīt, un tad mēs ar Megiju Džilenholu tikāmies. Tas bija patiešām dvēseliski. Mēs runājām vēl pāris reizes, un tad viņa man iedeva manu daļu. Tas bija pandēmijas laikā, tāpēc mēs ar Megiju daudz laika pavadījām "Zoom", runājot un sūtot viena otrai mūziku, fotogrāfijas un filmu ieteikumus. Megijai ir tik neticams veids, kā strādāt ar aktieriem, jo ​​viņa ir tāda pati. Viņa lika mums justies tik droši! Man šķita, ka varu nonākt galējībās jebkurā virzienā, un par mani parūpēsies. Tik daudz no tā visa bija tikai par vēlmi atrasties viņas tuvumā."

Foto: Vida Press

Aktrise arīdzan atklāja to, ka viņai bijis "mežonīgi pavadīts laiks" kopā ar Olīviju Kolmani, kamēr viņas abas filmējās filmā. Piebilstot, ka sākotnēji bijusi satraukta par tikšanos ar Oskara laureāti, tobrīd domājot: "Nez, kāda viņa būs?". Bet pēcāk Dakota atzinusies, ka aktrise filmēšanās laikā bijusi tik mātišķa – vienmēr apķērusi, kā arī vēlējusies pavadīt laiku kopā, dzerot vīnu un runājoties.

"Patiešām mums bija tik jautri! Tagad mēs esam diezgan labas draudzenes, un es viņu ļoti mīlu. Megija deva mums iespēju spēlēt. Mums pat īsti nebija nekādu dziļu sarunu par Ninas un Ledas attiecībām, un mums joprojām nav," atklāj Dakota.