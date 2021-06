Hjū Grants priecājas, ka vairs nav jāatveido 'apburošie galvenie varoņi' 

Kur Hjū Grants, tur romantiskā komēdija! Lai gan lielāko daļu karjeras aktieris patiesi atveidojis šarmantos un apburošos liktenīgos vīriešus, šim dzīves posmam Grants pielicis punktu. Un, kā izrādās, par to ir ļoti priecīgs.

"Zelta globusam" nominētais Grants, viesojoties "The Late Late Show", diskutēja par lomām, kuras uzņemas atveidot tagad, un tām, kuras viņu padarīja par vienu no spožākajiem industrijas spīdekļiem. Kā raidījuma vadītājam Džeimsam Kordenam sacīja Grants, viņš beidzot atkal gūst baudu no savas profesijas. Iemesls tam ir pavisam vienkāršs – viņš vairs neatveido apburošos mīlas balodīšus, kā tas bijis tādās filmās kā "Četras kāzas un vienas bēres" (1994), "Notinghila" (1999), "Bridžitas Džounsas dienasgrāmata" (2001) un vēl, un vēl.

"Tas ir dīvaini, jo jūtos tā, ka bezmaz vai beidzot izbaudu iespēju tēlot," Grants sacījis. "Jūtos atvieglots, ka vairs nav jāatveido apburošie galvenie varoņi. Es visu darīju pēc labākās sirdsapziņas. Un dažas no tām man patiesi patika un es priecājos, ka tās ir tik populāras." Aktieris arī piebildis, ka ir ļoti pateicīgs par iespēju piedalīties mīlīgajās romantiskajās kinolentēs, taču šobrīd jūtas, ka viņam no pleciem būtu novēlies smagums. "Tas ir atvieglojums, ka tagad varu atļauties būt savdabīgs, neglīti dīvains un ne tuvu nevainojams."

Granta labāko kinolenšu sarakstu papildina arī "Tāda ir mīlestība", kurā Grants atveido premjerministru, kurš, būdams vecpuisis, iemīlas vienā no savas komandas sievietēm, "Mūzika un vārdi", "Lācēna Padingtona piedzīvojumi 2" un citas filmas. No jaunākajiem un jau citu žanru veikumiem izceļama filma "Džentlmeņi" ar Metjū Makonhiju un Kolinu Ferelu galvenajās lomās, kā arī "Nāvi 2020. gadam", kas skatāma straumēšanas platformā "Netflix". Par šo kinolenti vairāk uzzini, klikšķinot šeit.

Lai gan romantisko komēdiju zīmogu no viņa portfolio neizdzēst, jau 2019. gadā portālam "Hollywood Reporter" aktieris dalījies sajūtās, ka vairs nav piemērots galvenā varoņa lomām šāda žanra darbos. "Esmu pārāk vecs, neglīts un resns," izteicies Grants.

Neskatoties uz to, ka varētu šķist – visa Granta dzīve sastāvējusi no kino pasaules vien, aktiera sirdī īpaša vieta ir sportam. Skolas laikā viņš spēlējis kriketu un futbolu, kā arī labprāt piedalījies vairākos golfa turnīros. Nekur nav zudusi arī viņa mīlestība pret mākslu dažādās izpausmēs, kuru kopš bērnu dienām ieaudzinājis tēvs.

Aktieris labprāt klātienē vēro arī tenisa mačus. Kas interesanti, 2017. gadā viņš manīts arī Latvijas sportistes Jeļenas Ostapenko spēlē, kas notika Francijas atklātā tenisa čempionāta ietvaros pret šveicieti Tīmeu Bačinski.