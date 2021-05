Jaunajās 'Sekss un lielpilsēta' sērijās atgriezīsies arī Lieliskais 

Kas gan būtu "Sekss un lielpilsēta" bez mistera Lieliskā? Nu baumām pielikts punkts un seriāla veidotāji apstiprinājuši – 66 gadus vecais Kriss Nots patiesi atgriezīsies uz ekrāniem kopā ar iemīļotajām dāmām, vēsta ārzemju mediji.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Jau vēstījām, ka 17 gadus pēc ikoniskā seriāla pirmās sērijas ēterā seriālam taps turpinājums. Potenciālais grāvējs ticis arī pie jauna nosaukuma – "And Just Like That…", un tas vēstīs par nu jau piecdesmitgadnieču dzīves peripetijām. Lai gan iepriekš izskanēja informācija, ka Nots seriālā neparādīsies, šīs runas izrādījušās nepatiesas.

"Esmu patīkami satraukts par iespēju ar Krisu atkal strādāt pie "And Just Like That"," sacījis seriāla producents Maikls Patriks Kings, piebilstot, ka jaunas "Sekss un lielpilsētas" lappuses pāršķiršana bez mistera Lieliskā šķiet neiedomāmaja.

Nota atveidotais varonis ir Sāras Džesikas Pārkeres Kerijas ilggadējs sirdsāķītis un dzīves lielā mīla. Filmās, kas sekoja kā seriāla turpinājums, abi mīlnieki mij gredzenus un turpina dzīvi Ņujorkā. Lai gan ar šo tēlu Nots noteikti iekarojis visvairāk simpātiju, starp viņa populārākajiem veikumiem vēl minama arī detektīva Maika Logana "Law & Order" un Pītera Florika lomas no "The Good Wife".

Dalību topošajā darbā apstiprinājušas Sāra Džesika Pārkere, Sintija Niksone un Kristīna Deivisa, kuras, tāpat kā iepriekš, iedzīvinās Kerijas, Mirandas un Šarlotes tēlus. Jāpiebilst gan, ka Kimas Ketrelas atveidotās Samantas atgriešanos mēs nesagaidīsim. Seriāla veidotāji paziņoja, ka Samantas "pazušanai" būs loģisks izskaidrojums, proti, tāpat kā dzīvē, arī seriālā draudzības mēdz izjukt, vecos draugus nomaina jauni. Kerijai, Mirandai un Šarlotei būs divas jaunas draudzenes; šīs lomas piešķirtas divām tumšādainām dāmām, lai mūsdienīgāk atveidotu Ņujorkas multikulturālo vidi.

Jauno sēriju uzņemšana sāksies šī gada vasarā. Vēstīts, ka "HBO Max" platformā būs skatāmas 10 seriāla epizodes.