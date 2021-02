Jauns ieraksts vēsturē: pirmo reizi par 'Zelta globusu' cīnīsies trīs režisores – sievietes 

2020. gads nelīdzinājās nekam, par ko iepriekš stāstījuši vecāki un vecvecāki, tāpēc pandēmijas aspektā par to noteikti rakstīs vēstures grāmatās. Taču šīs lielās grāmatas kino sadaļā būs ierakstāms vēl kāds interesants fakts, kas tapis zināms līdz ar Holivudas ārzemju preses asociācijas balvas "Zelta globuss" nominantu izziņošanu. Šis būs pirmais gads, kad par titulu kategorijā "Labākais režisors/režisore" diviem vīriem pretī stāsies trīs sievietes.

Ik gadu "Zelta globusi" tiek pasniegti 25 nominācijās. Ierasti ceremonija notiek gada pirmajā nedēļas nogalē, tādējādi iesākot kinobalvu maratonu līdz "Oskara" ceremonijai. Taču šogad jaunā koronavīrusa pandēmijas dēļ "Zelta globusa" ceremonija ir pārcelta – kuram pretendentam būs uzsmaidījusi veiksme, uzzināsim 28. februārī.

Kamēr liela daļa kinoteātru savas durvis nevar plaši vērt skatītājiem, filmu veidotāji un studijas pēc iespējas ilgāk cenšas novilkt kases grāvēju pirmizrāžu dienas. Tas devis iespēju starmešu gaismās gozēties tādām straumēšanas vietnēm kā "Netflix". Iespējams, tieši "Netflix" šogad izdosies pārspēt arī kādu teju 85 gadus senu "Oskara" rekordu, kas saistīts ar visvairāk vienas studijas kinolentēm "Labākās filmas" kategorijā. Vairāk par to lasi šeit.

Taču šogad jāizceļ fakts, ka pirmo reizi "Zelta globusa" kategorijā "Labākais režisors/režisore" nominētas trīs sievietes – Emeralda Fenela, Redžina Kinga un Hloja Žao, kas konkurēs ar kungiem – Āronu Sorkinu un Deividu Finčeru. Šajā kategorijā gadu desmitiem dominējuši vīrieši, vēl jo vairāk – visā "Zelta Globusa" pastāvēšanas vēsturē balvai nominētas vien piecas sievietes, raksta britu laikraksts un tīmekļa portāls "The Guardian". Tās bijušas Sofija Kopola ("Lost in Translation"), Džeina Kampione ("The Piano"), Ava Duverneja ("Selma"), savukārt Ketrina Bigelova ("The Hurt Locker", "Zero Dark Thirty") un Bārbra Streizande ("The Prince of Tides", "Yentl") nominantu sarakstā iekļautas divas reizes. Vienīgā, kas mājās aizveda balvu, bija tieši Streizande – 1983. gadā ar filmu "Yentl".

Starp citu, 2018. gadā aktrise Natālija Portmane, paziņojot šīs kategorijas balvas pretendentus svinīgajā ceremonijā, nekautrējās skaļi norādīt uz tajā redzamo nesamērīgo sieviešu/vīriešu attiecību. Jāpiebilst, ka šī tendence jau gadu desmitiem nav vērojama "Zelta globusā" vien. Arī "Oskara" nominācijām arodu pārstāves, kuras atrodas kameras otrā pusē, tiek izceltas daudz retāk nekā vīrieši.

Šogad savu vietu "Labākā režisora" kategorijā Fenela izpelnījusies ar filmu "Promising Young Woman". Ļoti iespējams, seriāla "The Crown" fani viņu atpazīst arī kā Kamillu Pārkeri Boulzu, kura par savu aktierspēli šajā daudzsēriju kinoletnē izpelnījusies daudzus labus vārdus. Tāpat Fanela veiksmīgi uzmirdzēja arī seriālā "Call the Midwife" ("Izsauciet vecmāti!"), savukārt filma "Promising Young Woman" ir aktrises debija režijā. Starp citu, viņa ir arī "Promising Young Woman" scenārija autore.

Filmas galvenā varone Keisija, ko atveido aktrise Kerija Maligana, reiz bijusi "daudzsološa jauna sieviete", kura vēlējās kļūt par ārsti. Taču kāds mistisks pagātnes notikums viņas plānu ir mainījis. Keisija dzīvo dubultu dzīvi, naktīs apmeklējot naktsklubus un atriebjoties vīriešiem, kuri uzmācas iereibušām sievietēm.

Savukārt Žao vērtētāju acīs iekritusi ar režisēto filmu "Klejotāji" ("Nomadland"), kas kas jau paspējusi iegūt vairākus apbalvojumus. Venēcijas kinofestivālā, kas noslēdzās septembra vidū, amerikāņu drāma ieguva galveno balvu – "Zelta lauvu", taču tā saņēmusi vēl arī vairākas citas atzinības. Galvenajā lomā ir "oskarotā" aktrise Frānsisa Makdormana. Filma tapusi pēc 2017. gadā izdotās grāmatas "Nomadland: Surviving America in the Twenty-First Century".

Kinolentes galvenā varone Ferna pēc darba zaudēšanas sapako savu mantību un sēžas pie busiņa stūres, lai kļūtu par mūsdienu nomadu – klejotāju un dzīvotu ārpus konvencionālās sabiedrības. Šī ir Žao trešā pilnmetrāžas spēlfilma, kas, iespējams, nesīs arī "Zelta globusu".

Bet filma "One Night in Miami" ir Kingas meistardarbs. "Tas ir skaists stāsts par vīru draudzību, kas parāda tumšādaino vīriešu izpausmes veselīgā veidā vidē, kurā iepriekš to nav rasts redzēt," runājot par savu debiju pilnmetrāžas kino, sacījusi Kinga. Drāmas pamatā ir tikšanās un saruna starp četriem varoņiem – Malkolmu X, Muhamedu Ali, Džimu Braunu un Semu Kuku. Katrs ir personība ar saviem sasniegumiem, un katram no viņiem arī ir savs viedoklis. "Kino mēs ko tādu bieži to neredzam. Šeit bija izdevība, un, ja pati tajā nevarēju tēlot, vismaz varēju būt daļa no tās," tā Kinga.

"Zelta globusus" pasniedz Holivudas ārzemju preses asociācija, ko veido aptuveni 90 ārvalstu žurnālisti. "Zelta globusi" šogad tiks pasniegti 78. reizi. Ceremoniju vadīs komiķes Tīna Feja (Tina Fey) un Eimija Poelera (Amy Poehler). Šī būs pirmā reize, kad ceremonija tiks vadīta no divām vietām vienlaicīgi – to vienlaicīgi varēs vērot gan ASV rietumu, gan austrumu krastā.