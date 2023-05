Kā Pedro Paskāls ieguva acu infekciju no 'Troņu spēles' faniem 

Nesenā "The Hollywood Reporter" epizodes laikā Pedro Paskāls dalījās pieredzē par acu infekcijas iegūšanu. 48 gadus vecais bijušais "Troņu spēles" aktieris atklāja, ka ļāvis faniem uzņemt selfijus ar pirkstiem acīs, kas novedis pie konjunktivīta, vēsta raidsabiedrība CNN.

Apaļā galda laikā ar "The Hollywood Reporter" Paskāls tērzēja ar Džefu Bridžesu, Kīranu Kalkinu, Damsonu Idrisu, Maiklu Imperioli un Evanu Pītersu. Sarunas laikā aktieri sāka runāt par interesantām tikšanās reizēm ar viņu seriālu skatītājiem. Un Paskālam bija ar ko padalīties!

"Es atceros, ka agrāk, pateicoties "Troņu spēlei" un tam, kā nomira mans varonis, cilvēkiem ļoti patika uzņemt selfijus ar īkšķiem man acīs," izdevumam stāstīja Čīles aktieris.

Izrādās, ka pēc tam, kad "Troņu spēles" fani redzēja viņa varoņa Oberina Martela brutālo nāvi 4. sezonā, fani sāka vēlēties atveidot šo ainu.

Ainā Gregors "Kalns" Klegans dramatiskā cīņā izspiež Paskāla varoņa aci un salauž galvaskausu. "Sākumā es biju tik priecīgs par sava varoņa panākumiem televīzijas drāmas seriālā, ka labprāt ļāvu faniem to darīt," viņš atzina. "Ņujorkā, visās vietās!" viņš jokoja.

Pēc tam zvaigzne atklāja, ka guvis nelielu acu infekciju – konjunktivītu.

Patiesībā šī tikšanās ar faniem, kuri vēlas selfijus ar pirkstiem acīs, atklāj unikālos izaicinājumus, ar kuriem saskaras slavenības. Līdzsvarot fanu entuziasmu ar personīgo drošību ir delikāts uzdevums. Tas kalpo kā atgādinājums, ka aiz slavas, slavenības ir tikai cilvēki ar savām robežām un ievainojamību.

Kalkins, kurš piedalās seriālā "Succession", dzirdot Paskāla stāstu, ironizēja: "Oho, tā ir liela uzticēšanās." Savukārt citi kolēģi jokoja, ka iepriekšēja acu infekcija noteikti ir iemesls Paskāla brillēm, kuras viņš parasti nēsā uz sarkanā paklāja un citviet.

Aktieris iepriekš pasmējās par savu slavu, debitējot "Saturday Night Live" laikā: "Tas ir gods būt daļai no šīm milzīgajām franšīzēm kā "Troņu spēle" un "Zvaigžņu kari", es patiesi esmu pieradis, ka cilvēki mani atpazīst," viņš teica. "Kādu dienu kāds puisis mani apturēja uz ielas un sacīja: "Manam dēlam patīk seriāls "Mandalorian". Un nākamajā mirklī es jau ar šo sešgadnieku runāju pa video zvanu, bet viņam nebija ne jausmas, kas es esmu, jo mans varonis visa seriāla laikā valkā masku."

Bērna tēvs lūdza aktierim izpildīt viņa varoņa balsi, uz ko Paskāls sacīja: "Tā ir kā guļamistabas balss. Bez maskas tā izklausās vienkārši briesmīgi."

Kā jau zināms, Paskāls ir devies tālāk pie citām populārām lomām: drāmas seriālā "The Last of Us" un "The Mandalorian".