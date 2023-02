Kačers, Kunisa un 'internets' komentē neveiklos 'Your Place or Mine' pirmizrādes attēlus 

Eštona Kačera un Rīzas Viterspūnas neveiklie sarkanā paklāja fotoattēli no viņu "Netflix" romantiskās komēdijas "Your Place or Mine" pirmizrādes jau vairāk nekā nedēļu rotā sociālo tīklu mēmes. Viss aizgājis tik tālu, ka pat Kačera sieva Mila Kunisa abiem aktieriem nosūtījusi ziņu ar dažiem ieteikumiem. Kas par to sakāms Kačeram?

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Laikā, kad Kačers piedalījās podkāstā "Chicks in the Office", viņš sacīja, ka staigāšanu pa sarkano paklāju kopā ar Viterspūnu var salīdzināt ar vairāk vai mazāk zaudētu cīņu.

"Kāpēc tā? Te nu ir kāda lieta: ja es viņai apliktu roku un būtu ar viņu draudzīgs, man ar viņu būtu dēka. Tātad, baumas būtu tādas, ka man ar viņu ir romāns," sacīja Kačers. "Ja es stāvu viņai blakus un iebāžu rokas kabatās, lai nebūtu ne mazāko iespēju, ka tādas baumas varētu paklīst, rodas citas baumas, ka mēs viens otram nepatīkam." Tiesa, sabiedrība ir sadalījusies divās frontēs – vieni uzskata, ka Kačera un Vīterspūnas attiecības nemaz nav tik labas, savukārt citi, ka ar šo it kā neveiklo komunikāciju viņi vēlas noslēpt patiesību – to, ka abus aktierus saista kas vairāk.

Kačers tomēr piebilda, ka nav redzējis neskaitāmās mēmes par sarkanā paklāja fotogrāfijām ar Viterspūnu, piebilstot: "Man piezvanīja mana sieva. Viņa mums ar Rīzu atsūtīja kopīgu ziņu, kurā rakstīja: "Jūs kopā izskatāties tik neveikli uz sarkanā paklāja. Jums ir jāizturas tā, it kā jūs viens otram patiktu." Kamēr Viterspūna un Kunisa jau kādu laiku ir draudzenes, "The Morning Show" aktrise stāstīja, ka viņai un Kačeram bija "jāiemācās būt draugiem", jo pirms filmēšanas abi viens otru īsti labi nepazina. Viņa dalījās stāstā, ka aptuveni mēnesi pirms filmēšanas viņa un Kačers, kuri filmā atveido draugus, kuri viens otru pazīst 20 gadus, sāka runāt katru dienu un pat sūtīja viens otram video.

Kačers sacīja, ka vēl viens iemesls sarkanā paklāja neveiklībai saistāms ar to, ka viņam ir slikta dzirde un viņš pilnībā dzird tikai ar vienu ausi. "Es nezinu, kas mani sauc, bet es zinu, ka daudzi cilvēki kliedz: "Rīza! Ešton! Uz šejieni!" sacīja aktieris. "Ja vēlaties pateikt to, ka visu šo 20 minūšu laikā jums ne reizi nebūtu neveikla seja, tad jūs esat labāki par mani!"

Foto: Zuma Press/Scanpix/LETA

Jaunās filmas sižets ir sekojošs: "Labākie draugi un totāli pretstati – Debija un Pīters – apmainās mājām un dzīvo tajās nedēļu. Debija, kura Losandželosā meklē stabilu dzīvi kopā ar dēlu, un Pīters, kurš vēlas atpūsties un vienkārši sekot dzīves plūsmai Ņujorkā, drīz vien atklāj, ka tas, ko viņi domāja, ka vēlas, varētu nemaz nebūt tas, kas viņiem patiesībā ir vajadzīgs."

Kad pirmie pirmizrādes fotoattēli nokļuva internetā, kāds fans rakstīja, ka neveiklie kadri uzņemti apzināti. "Es izvēlos ticēt, ka Eštona Kačera un Rīzas Viterspūnas romāns drīz vien atklāsies tik pikants. Viņiem vienkārši vajadzēja izskatīties tā, it kā viņi viens otru ienīstu preses tūrē, lai izvairītos no drāmas," raksta kāds "Twitter" lietotājs.

Tā kā par pāri runāja un vēl aizvien runā daudzi, šobrīd viņi uz sarkanā paklāja pozē pavisam citādāk. Eštons ir aplicis roku Rīzai, un viņi pat apskaujas.

Filma "Your Place or Mine" tiks straumēta pakalpojumā "Netflix" no 10. februāra.