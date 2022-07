Kamerona Diaza tomēr nespēj pamest kino un atgriežas 

Būsim atklāti – visi ir stāvā sajūsmā! Kinozvaigzne Kamerona Diaza "atgriežas no pensijas" ar gaidāmo "Netflix" filmu "Back in Action". Pēc atkāpšanās no aktrises karjeras pirms astoņiem gadiem un oficiālās aiziešanas no Holivudas 2018. gadā, Kamerona tomēr atgriezīsies kino pasaulē! Turklāt – iepretim Džeimijam Foksam – gaidāmajā asa sižeta komēdijā, ziņo CNN.

Abas zvaigznes iepriekš kopā filmējās 2014. gada filmā "Annie", kas ir Diazas pēdējā pilnmetrāžas filma. Pēc filmēšanas aktrise paziņoja par aiziešanu pensijā, vienlaikus kļūstot par sievu, māti, rakstnieci un uzņēmēju.

Bet nu jaunumi – Fokss nācis klajā ar paziņojumu "Twitter", dalīdamies ar audio failu no telefonsarunas ar Diazu, kura, šķiet, nevar atrast īstos vārdus, lai pateiktu pasaulei, ka viņa atgriežas uz lielā ekrāna. Beidzot!

"Es nezinu, kā to izdarīt, vai tu zini?" viņa jautā.

Cameron I hope you aren’t mad I recorded this, but no turning back now. Had to call in the GOAT to bring back another GOAT. @CameronDiaz and I are BACK IN ACTION - our new movie with @NetflixFilm. Production starting later this year!! 🦊🐐 pic.twitter.com/vyaGrUmbWb