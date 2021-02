Kāpēc nekad nesagaidīsim klasisku 'Bafija pret vampīriem' atdzimšanu 

Pēdējos gados aizvien vairāk apstiprinās teiciens, ka "viss jaunais ir labi aizmirsts vecais". Bieži redzam veco stāstu atdzīvināšanu jaunās krāsās vai atkal redzēšanos ar iemīļotajiem varoņiem pēc daudzu gadu pārtraukuma. Atliek vien gaidīt, kurš nākamais lēks šajā vilcienā, taču skaidrs ir viens – tas nebūs seriāls "Bafija pret vampīriem" ("Buffy the Vampire Slayer") ar Sāru Mišelu Gelāru galvenajā lomā, kas pēc iznākšanas 1997. gadā kļuva par vienu no popkultūras ikonām, raksta CNN.

Galvenajā – enerģiskās vampīru slepkavas Bafijas – lomā iejutās seriāla sākumā nepilnus 20 gadus vecā Sāra Mišela Gelāra, kurai tas arī bija aktrises karjeras augstākais punkts. Mario Lopeza podkāstā 43 gadus vecā Gelāra atklājusi, ka vairs neredz sevi šī seriāla ietvaros. Aktrise norādījusi – jūtas pārāk nogurusi un veca, lai atkal iekāptu slavenās vampīru tvarstītājas kurpēs.

""Bafija" bija tik veiksmīga, jo tajā attēlotie briesmoņi izmantoti kā metafora jau pieaugušo šausmām. Es nedomāju, ka tā esmu es. Nedomāju, ka man vajadzētu būt tai, kura to darītu vēlreiz," sacījusi Gelāra. Aktrise piebildusi, ka ir ļoti priecīga par seriāla popularitāti arī mūsdienās un cilvēku vēlmi to atkal redzēt savos ekrānos.

2001. gadā Gelāra par Bafijas lomu pat tika nominēta "Zelta globusa" balvai, pats tēls ierindojies starp visu laiku zīmīgākajiem sieviešu tēliem televīzijā. Skatītāji viņu, iespējams, atceras no tādām tīņu filmām kā "Cruel Intentions" ("Bīstamās spēles") un "I Know What You Did Last Summer" ("Es zinu, ko jūs izdarījāt pagājušajā vasarā") vai šausmenes "The Grudge" ("Niknuma varā"), tomēr Bafija tā arī palikusi viņas lielā mūža loma.

2020. gadā Gelāra ar vīru Frediju Prinzu junioru nosvinēja 20 kopā būšanas gadus. Ģimenē aug divi bērni – Šarlote un Rokijs.

Ja runājam par citiem seriāla tēliem, tad, piemēram, Deivids Boreanazs, kas seriālā spēlēja Eņģeli – vampīru ar cilvēka dvēseli –, un kurā bija iemīlējusies ne tikai Bafija, bet arī miljoniem meiteņu visā pasaulē, ātri vien tika pie FIB izmeklētāja Sīlija Būta tēla seriālā "Bones" ("Nozieguma skelets"). Smags liktenis piemeklējis aktieri Nikolasu Brendonu, kurš seriālā tēloja parastu mirstīgo Ksanderu. Neilgi pēc seriāla "Bafija pret vampīriem" noslēguma Brendons paziņoja, ka dodas ārstēties no alkoholisma.

Seriāls pie televīzijas ekrāniem fanus "pielīmēja" sešu gadu garumā. Līdz 2003. gadam kopumā iznāca septiņas sezonas. Kas to zina – varbūt nākotnē sagaidīsim daudzsērijas kinolentes atgriešanos, taču, ja tas notiktu, visticamāk, galvenajā lomā būtu cita Bafija.