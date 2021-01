Keira Naitlija nevēlas filmēties vīriešu režisētās guļamistabas ainās 

Reti kura mūsdienu Holivudas filma iztiek bez kādas pikantas ainiņas divu mīlnieku starpā, un tas vairs nevienam vairs nav pārsteigums. Taču šo epizožu galvenajiem varoņiem ir savi noteiktumi – piemēram, aktrise Keira Naitlija atteikusies piedalīties intīmās tuvības ainās tajās kinolentēs, kuru režisors ir vīrietis.

Savu nostāju aktrise atklājusi podkāstā "Chanel Connects". "Es neesmu šīm ainām pārvilkusi kategorisku svītru pavisam, vien tad, ja tās režisē vīrieši," teikusi Naitlija, kā iemeslu minot klasisko vīriešu perspektīvas skatījumu.

35 gadus vecā Naitlija skaidri apzinās, ka bez pikantajām ainām neiztikt, taču viņa negribētu filmēties "šausmīgajās seksa epizodēs, kurās varoņi ir pārsvīduši un skaļi elso." Aktrise norādījusi, ka šāds ainu izpildījums viņu neinteresē, tādēļ pēc pirmās atvases piedzimšanas 2015. gadā turpmākajos līgumos iekļāvusi punktu, kas ļauj šādās epizodēs nepiedalīties, raksta "The Hollywood Reporter".

Naitlija gan uzsver – ļoti bieži intimitātes pārpilnās ainas kinolentei ir gluži vai nepieciešamas kā ūdens, taču tad labāk izvēlēties citu aktieri. Viņa arī piebildusi, ka viņa iznēsājusi divus bērnus, tāpēc nevēlas kaila stāvēt priekšā bariņam vīriešu.

Viena no pēdējām Naitlijas filmām ir "Misbehaviour", kas pievēršas sieviešu atbrīvošanās kustībai 1970. gados. "Ja es piedalītos filmā, kas atklātu sievietes dzīves pieredzes – būšanu mammai un sava ķermeņa pieņemšanu, uzskatu, ka derētu tikai un vienīgi režisore – sieviete," tā Naitlija, skaidrojot, ka tikai otra sieviete sapratīs, kā bērns izmaina sievietes skatījumu uz dzīvi un sev iepriekš tik labi pazīstamo ķermeni, kas nu izmainījies līdz nepazīšanai.



Pasaulslavenā angļu aktrise un modele pazīstama ar tādām kinolentēm kā filmu sērija par Karību jūras pirātiem, "Lepnums un aizspriedumi", kā arī daudzas citas. Naitlija ir bijusi starp Holivudas vislabāk pelnošākajām slavenībām.

Senā intervijā ar "Vogue" Naitlija skaidroja, ka viņa tic – feminisma būtība ir tajā, ka sievietei ir iespējas. "Es atceros, ka intervijās man kā joks ir jautāts – "Tad tu uzskati, ka esi feministe?" It kā feminismu nav iespējams apspriest, ja to nepārvērš jokā. Es negribu noliegt savu sievišķību. Bet, vai es vēlētos būt māte-mājsaimniece? Nē! No otras puses, tai vajadzētu būt kā iespējai – arī vīriešiem. Un tas viss bez ņirgāšanās."