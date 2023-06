Kevins Kostners ieķīlā vairāku miljonu vērtu īpašumu, lai finansētu franšīzi 

Kevins Kostners ir atzinis, ka ir ieķīlājis savu četru hektāru plašo īpašumu Kalifornijā, Santabarbarā, lai finansētu 100 miljonu ASV dolāru vērto kinofranšīzi, kas tiek veidota jau 30 gadus.

Intervijā laikrakstam "Deadline" filmas "Jeloustona" zvaigzne sacīja, ka plānojis uzcelt jaunu ģimenes māju aptuveni 145 miljonu ASV dolāru vērtībā.

"Es esmu ieķīlājis četrus hektārus Santabarbarā, kur grasījos uzcelt savu pēdējo māju," viņš pastāstīja. "Bet es to izdarīju bez liekām pārdomām. Tas manu grāmatvedi ir satraucis, bet tā ir mana dzīve, un es ticu šai idejai un stāstam."

Tas saskan ar baumām par to, kāpēc viņa 18 gadus ilgajai laulībai šogad pienāca gals. Daudzas spekulācijas bija par to, ka viņa sieva Kristīne bija nogurusi no viņa nepārtrauktās apņemšanās strādāt. Domājams, ka viņa attiecības tika sagrautas ne tikai viņa darba dēļ, bet arī tādēļ, ka viņš sava Holivudas sapņa piepildījuma vārdā ir ieķīlājis vienu no saviem vērtīgākajiem īpašumiem.

Lēmuma iemesls – divkārtējais ASV Kinoakadēmijas balvas ieguvējs vēlējās finansēt savas gaidāmās franšīzes "Horizon" izstrādi.

Kostners jau vairāk nekā 30 gadus ir izmisīgi mēģinājis atdzīvināt četru daļu filmu sēriju, un tiek uzskatīts, ka viņš personīgi ir savācis līdz pat 50 miljoniem ASV dolāru no filmas 100 miljonu dolāru budžeta.

Katrā ziņā šķiet, ka aktieris apzinās lielo "azartspēli", ko viņš ir uzņēmies, norādot, ka šī ir pēdējā reize, kad viņš plāno ieguldīt savu bagātību filmas projektā: "Es pateikšu vienu lietu – es nekad vairs to nedarīšu. Es nekad neieguldīšu savu naudu citā filmā pēc šīm četrām."

Tiek ziņots, ka Kostnera neto vērtība ir aptuveni 250 miljoni ASV dolāru, un viņš nopelnīja 1,5 miljonus ASV dolāru par katru sava populārā seriāla "Jeloustona" sēriju, padarot viņu par vislabāk apmaksāto aktieri televīzijā.