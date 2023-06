Kimas Ketrelas šokējošā atgriešanās efektīgās Samantas lomā 

Lai gan mēs, iespējams, neesam to pelnījuši, bet televīzijas dievi ir mums ir uzsmaidījuši! Nav skaidrs, kas pierunāja Kimu Ketrelu atgriezties uz vienas ainas epizodi, taču par lielu neizpratni un reizē sajūsmu "Sekss un lielpilsēta" faniem – ir apstiprinājies, ka Kima Ketrela atkārtos savu ikonisko lomu Samantas Džounsas tēlā seriāla "And Just Like That" 2. sezonas finālā.

Kā pirmoreiz vēstīja "Variety", Ketrela, kura atveidoja pašpārliecinātu un izlaidīgu sabiedrisko attiecību speciālisti Samantu Džounsu seriālā "Sekss un lielpilsēta", kas tika pārraidītas sešās seksīgās sezonās un divās turpinājuma filmās, parādīsies jaunajā turpinājumā "And Just Like That". Bet viņa parādīsies tikai vienā ainā, apstiprināja "The Times".

Kā izrādās, 2. sezonas fināla epizodē Ketrelas varone runās pa tālruni ar Keriju Bredšovu (Sāra Džesika Pārkere). Sievietes seriāla scenārijā ir atsvešinājušās, un 1. sezona beidzās ar Samantas un Kerijas piekrišanu satikties, lai sakārtotu savu draudzību.

Ketrela savu telefona zvana dialogu uzņēma 22. martā Ņujorkā, neredzot un nesarunājoties ne ar seriāla zvaigznēm, tostarp Sāru Džesiku Pārkeri, ne ar seriāla "And Just Like That" režisoru Maiklu Patriku Kingu. Tas ir oficiāli par vienu soli vairāk nekā ar īsziņām, ar kurām atsvešinātās draudzenes apmainījās pirmās sezonas laikā. Ketrelas fani ir izteikušies: "Tev ir pareizi jāizspēlē savas kārtis. Tu vari iegūt vēl vienu epizodi! Trešajā sezonā vienkārši piedalies "Zoom" video sazvanā. Vai tu teiksi nē?"

Ārzemju mediji lēš, ka šī konkrētā aina tikusi filmēta pilsētas automašīnu stāvvietā. Šīs ir iespaidīgas ziņas "Sekss un lielpilsēta" faniem, jo 66 gadus vecā Kima bija zvērējusi, ka viņa neatgriezīsies līdzās savai bijušajai kolēģei Sārai Džesikai Pārkerei (runas par saasinātām Ketrelas un Pārkeres attiecībām uzjundījušās jau sen). Turklāt – Ketrela skaidri norādījusi, ka viņai patīk spēlēt Samantu Džounsu, bet viņa mīl Kimu Ketrelu vairāk.

Lai visam šim paziņojumam pievienotu vēl kādu "odziņu", šai ainai Ketrelu saģērbusi oriģinālā "Sekss un lielpilsēta" kostīmu māksliniece Patrīcija Flīda. Arī viņa neatgriezās pie seriāla "And Just Like That", apgalvojot, ka tas bija grafika dēļ, jo viņa ir kostīmu māksliniece citā seriālā – "Emily in Paris".

Tiesa, nekad tā arī nav ticis izskaidrots, kāpēc Ketrela nepiedalījās seriāla jaunākajā turpinājumā, taču, kā jau iepriekš minēts, tiek ziņots, ka viņai ir saspringtas attiecības ar kolēģiem. 2017. gadā Ketrela atklāja ka viņa "nekad nav bijusi draudzene" ar savām līdzzvaigznēm.

"Nav runa par papildu naudu, papildu ainām," 2017. gadā sacīja Ketrela. "Runa ir par skaidru lēmumu noslēgt vienu savas dzīves nodaļu un sākt nākamo… Ir dīvaini dzirdēt, ka mani sauc par dīvu vai kaprīzu, lai gan jau gadu esmu konstanti teikusi "nē". Es nekad neesmu prasījusi naudu vai projektus, tāpēc pieņēmums, ka esmu dīva, ir absolūti smieklīgs." Viņa arī piebildusi, ka četrotne ārpus ekrāniem nekad nav bijusi tik tuva, kā skatītājiem varētu vai būtu labpaticis šķist. Jo īpaši savā ne-draugu sarakstā aktrise izcēlusi tieši Pārkeri.

Savstarpējā situācija vēl vairāk saasinājās, kad 2018. gadā mūžībā devās Ketrelas brālis. Toreiz Pārkere izteica savu līdzjūtību, uz ko saņēma skarbu atbildi – lūgumu pavēles izteiksmē likt viņu mierā, vēlreiz norādot, ka viņa nav Ketrelas ģimene un draudzene.

Neskatoties uz savstarpējām nesaskaņām, Ketrela nenožēlo, ka bijusi daļa no slavenās franšīzes. "Man šķiet, ka toreiz jau neviens nezināja, par ko tas kļūs un kā tas būs – atvērt durvis un sievietēm ļoti atklātā veidā runāt par savām sajūtām, seksualitāti un patiesu būšanu saskarsmē ar savām draudzenēm."