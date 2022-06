Kriss Hemsvorts nevēlas, lai viņa bērni kļūtu par aktieriem 

Kriss Hemsvorts ir atklājis, ka viņa dēls un meita piedalās jaunajā filmā "Thor: Love and Thunder", raksta medijs "The Independent".

Tomēr austrāliešu aktieris cer, ka bērni pārāk neizbaudīs aktiermākslas "garšu", norādot: "Es nevēlos, lai viņi kļūtu par zvaigznēm jau tik agrā vecumā."

Režisores Taikas Vaititi jaunā filma ir nākamā "Marvel Cinematic Universe" filma, kas tiks izlaista pēc filmas "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" pirmizrādes.

Filmā Hemsvorts atgriezīsies kā populārs personāžs līdzās Natālijai Portmenai, Tesai Tompsonei un Kristianam Beilam, kurš pildīs nelieša pienākumus.

Foto: Vida Press

Runājot par filmu, Hemsvorts apstiprināja, ka filmā piedalās viņa 10 gadus vecā meita Indija Rouza un viens no viņa astoņus gadus vecajiem dvīņu dēliem.

Hemsvorts sacīja, ka viņi "ļoti gribēja tajā piedalīties", tāpat kā Beila un Portmenas bērni. Viņš to raksturoja kā "īpašu pieredzi", norādot: "Viņiem tas patika. Viņi lieliski pavadīja laiku."

Neskatoties uz to, ka filmēšanas procesā viss izdevies lieliski, slavenais aktieris nevēlas, lai viņa bērni kļūtu par aktieriem. Proti, tas esot bijis vienreizējs, īstermiņa projekts.