Kur tagad ir Saimons Levijevs no filmas 'The Tinder Swindler'? 

"Netflix" ir šokējis pasauli ar savu patiesi noziedzīgo dokumentālo filmu "The Tinder Swindler", taču stāsts, kā zināms, vēl aizvien turpinās... Cilvēki turpina runāt un runāt par filmas attēloto krāpnieku. Filma, kas straumēšanas pakalpojumā nonāca 2. februārī, stāsta mežonīgu stāstu par Šimonu Hajutu, kurš populārajā iepazīšanās lietotnē "Tinder" uzdevās par Saimonu Levijevu, Izraēlas briljantu oligarha Ļeva Levijeva dēlu, kurš darbojas bīstamajā briljantu biznesā.

Savas neīstās identitātes dēļ viņš apbūra sievietes un pārliecināja viņas aizdot viņam naudu, izkrāpjot no cilvēkiem visā pasaulē aptuveni 10 miljonus ASV dolāru.

Iespējams, ka šokējošākais šajā stāstā ir tas, ka viņš ir brīvībā un turpina veidot savu Holivudas karjeru, kamēr sievietes, kuras viņš izkrāpa, joprojām turpina maksāt parādus.

2019. gadā decembrī Saimonu Levijevu notiesāja par zādzību, krāpšanu un dokumentu viltošanu pēc vecām, tikai izraēliešu apsūdzībām. Viņam piesprieda 15 mēnešu cietumsodu un jau pēc pieciem palaida brīvībā – par labu uzvedību. Vairāk par to lasi šeit!

Lūk, viss, kas jāzina par to, kur šobrīd atrodas Saimons Levijevs un ar ko viņš nodarbojas kopš "Netflix" dokumentālās filmas iznākšanas.



Vai Saimons joprojām izmanto "Tinder"?

Lai gan Levijevs aizvien turpināja izmantot lietotni "Tinder", kad tika izlaista dokumentālā filma, iepazīšanās programma viņu bloķēja šajā platformā.

"Mēs esam veikuši iekšējo izmeklēšanu un varam apstiprināt, ka Saimons Levijevs vairs nav aktīvs "Tinder" lietotājs ar kādu no zināmajiem aizstājvārdiem," teikts "Tinder" paziņojumā "Variety".

Dienu pirms dokumentālās filmas iznākšanas "Tinder" pievienoja arī jaunas vadlīnijas ar nosaukumu "Romance Scams: How to Protect Yourself Online", vienlaikus norādot, ka krāpnieki izmanto platformu, lai medītu neaizsargātus cilvēkus, kas meklē mīlestību, ziņo "The Washington Post".

Vai Saimons Levijevs ir sociālajos medijos?

Lai gan Levijevam vairs nebija atļauts izmantot "Tinder", viņš joprojām bija ļoti aktīvs "Instagram" lietotājs pēc dokumentālās filmas izlaišanas. Viņa konts bija pat ieguvis vairāk nekā 200 000 sekotāju. Neilgi pēc dokumentālās filmas iznākšanas, saskaņā ar "The Tab" teikto, Levijevs teica, ka viņa "Instagram" konts ir uzlauzts un izdzēsts, kā rezultātā viņš izveidoja jaunu profilu. Pēc tam viņš atgriezās sākotnējā kontā un apgalvoja, ka viss ir atrisināts.

No 16. februāra "Instagram" konts, šķiet, atkal nedarbojas. Tika izveidots arī "TikTok" konts, kas apgalvoja, ka tas ir viņa, lai gan tas nav apstiprināts.

Ko dara Saimons Levijevs?

Levijevam iepriekš bija tīmekļa vietne (kas pašlaik ir neaktīva), kurā viņš piedāvāja biznesa konsultācijas par 300 ASV dolāriem.

Tagad šķiet, ka Levijevs liek sevi manīt Holivudā. Kā ziņo "Entertainment Tonight", viņš ir noslēdzis līgumu ar talantu menedžeri, cerot turpināt karjeru izklaides industrijā. Izdevums arī piebilda, ka viņš piedalās kāda podkāsta tapšanā, rīko iepazīšanās šovu un/vai raksta grāmatu.

Kā ziņo "TMZ", Saimons ir pievienojies arī "Cameo", populārajai lietotnei, kas ļauj slavenībām nosūtīt personalizētas video ziņas faniem. Publikācija ziņo, ka viņš pirmo trīs dienu laikā, izmantojot lietotni, nopelnīja 30 000 ASV dolārus.

Vai Simons Levijevs tika iesūdzēts tiesā?

Gandrīz mēnesi pēc dokumentālās filmas iznākšanas Levijevu iesūdzēja tiesā īstā Levijevu dimantu ģimene, kurai viņš it kā izlikās piederīgs.