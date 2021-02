'Laimīgajam Gilmoram' 25 – Adams Sandlers atrāda nezūdošās golfa prasmes 

Lai gan daudziem pat vajadzētu pamatīgi nopūlēties, lai atminētos, ko darīja pagājušajā nedēļā, Adams Sandlers lieliski atceras, ar ko viņa prāts un rokas bija nodarbinātas 1996. gadā. Pirms pusapaļiem 25 gadiem uz ekrāniem nonāca Denisa Dugana filma "Laimīgais Gilmors" ar aktieri galvenajā lomā, un, izrādās, iemantotās prasmes laika gaitā nekur nav pazudušas!

"Laimīgais Gilmors" vēl aizvien ir filma, ar kuru daudziem Sandlers iekritis sirdī. Kā vēstī filmu un seriālu novērtēšanas platformas "Rotten Tomatoes" atsauksmes, kinolente ir klasisks Adama Sandlera veikums, kas izcili piemērots viņa talanta cienītājiem. Ja aktiera daiļrade tik ļoti pie sirds neiet, iespējams, arī filma neatstās milzu iespaidu.

Tā atklāj stāstu par ne visai talantīgu hokejistu, kuram nākas pieņemt – viņa prasmes ir piemērotas vien golfam. Kad viņa vecmammai draud atņemt māju, Gilmors nolemj piedalīties golfa turnīrā, ar kura balvu fondu nodrošinātu dzīvesvietas saglabāšanu. Taču ceļā uz uzvaru Gilmors iemanto arī sāncensi – profesionālo golfa spēlētāju Šūteru Makgavinu, kuru atveido Kristofers Makdonalds.

Filmas jubileju kopā ar kolēģiem un faniem Sandlers nosvinēja virtuāli – publicējot video no golfa laukuma mikroblogošanas vietnē "Twitter". "Ir pagājuši 25 gadi, kopš pēdējo reizi to darīju. Es nezinu, kas notiks. Man ir bail. Šūter Makgavin, tas tev!" sacījis 54 gadus vecais aktieris, pamatīgi atvēzējoties un aizsitot golfa bumbiņu tālēs zilajās. Kamēr bumbiņa vēl atradās lidojumā ārpus kadra, Sandlers norādījis – sitiens izdevies patiesi veiksmīgs.

Happy loves you all! Thanks for everything! pic.twitter.com/p1aY9JcFWh