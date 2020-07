Latviešu izcelsmes Rubika kuba licējs kļuvis par 'Netflix' filmas varoni 

Jūlija beigās "Netflix" straumēšanas platformā pirmizrādi piedzīvos dokumentāls stāsts "The Speed Cubers", kas vēsta par pasaulē labākajiem Rubika kuba licējiem, un viens no stāsta varoņiem ir 24 gadus vecais latviešu izcelsmes puisis Fēlikss Zemdegs.

Latviešu izcelsmes puisis no Austrālijas Fēlikss Zemdegs jau vairākus gadus ir līdera pozīcijās starp ātrākajiem Rubika kuba licējiem pasaulē, un viņš izvēlēts par vienu no "The Speed Cubers" varoņiem.

Otrs varonis ir 18 gadus vecais amerikānis Makss Parks, kuram bērnībā diagnosticēts autisms, bet tas puisim nav traucējis piedalīties un gūt satriecošus panākumus dažādās Rubika kuba likšanas sacensībās.

Kā vēsta dokumentālās filmas treileris, "The Speed Cubers" ir stāsts par draudzību un sāncensību starp abiem Rubika kuba licējiem.

Filma "Netflix" platformā pirmizrādi piedzīvos 29. jūlijā.

Zemdegs, kura dzīslās no mātes puses rit arī lietuviešu asinis, dzimis 1995. gada 20. decembrī Melburnā, bet ar kubika-rubika likšanu aizrāvies kopš 2008. gada