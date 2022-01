Leslija Greisa atrādījusi pirmo 'Batgirl' tērpu 

Pašlaik notiek DC filmas "Batgirl" filmēšana, kas beidzot atdzīvinās Barbaru Gordonu. Mūzikla "The In the Heights" zvaigzne Leslija Greisa drīzumā būs redzama, cīnoties ar Gotemas pilsētas noziedzniekiem. Bet vai zinām kaut ko vairāk?

Lai gan līdz šim par filmu ir atklāts maz, Greisa saviem "Instagram" sekotājiem sniedza pirmo ieskatu viņas pārtapšanā par supervaroni. Publicējot attēlu, viņa pievienojusi arī citātu no "Batgirl: Year One": "Es izmantoju viņu ekspektācijas pret viņiem. Tā būs viņu vājība. Ne manējā. Lai viņi visi mani nenovērtē par zemu… Un, kad viņu vairogs būs lejā un lepnums celsies, ļauj man sadot viņiem pa pēcpusēm."

Greisas ieraksts publicēts sešus mēnešus pēc tam, kad viņa ieguva Zirnekļmeitenes lomu 2021. gada jūlijā. Toreiz aktrise dalījās ar ziņām "Twitter", rakstot, ka ir sajūsmā par iespēju iemiesot Barbaru Gordonu. Viņa piebilda: "Es nevaru noticēt tam, ko rakstu... Paldies, DC, ka uzņēmāt mani ģimenē! Esmu gatava atdot viņai visu, kas man ir!"

"Batgirl" būs otrā nozīmīgākā loma Greisas karjerā. Pēc tam, kad viņa nospēlēja galveno lomu mūziklā "In the Heights", studija pret uzlecošo afro-latino zvaigzni bija pat ļoti labvēlīgi noskaņota. "Šī ir tikai mana otrā loma, bet es mācos no saviem kolēģiem un citiem saviem draugiem, ka katrā tēlā ir jāieliek mazliet sevis," Greisa skaidroja intervijā "Entertainment Tonight" šī gada sākumā. "Un tikai veicot izpēti, es esmu daudz ko uzzinājusi par Barbaru, kas ļoti atbilst man."

Faniem beidzot ir ieskats! Kadrā viņa redzama karaliski zilā tērpā ar "Batgirl" logotipu uz krūtīm un plīvojošu zelta apmetni. Un pats par sevi saprotams, viņai ir melna maska.



Jau ziņots, ka leģendārais aktieris Maikls Kītons ir parakstījis līgumu, lai atkārtotu savu Betmena lomu gaidāmajā supervaroņu filmā "Batgirl". Par to vairāk lasi šeit!