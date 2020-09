Madonna pati režisēs filmu par savas dzīves līkločiem 

Popkultūras ikona Madonna paziņojusi, jaunajā filmā par savu dzīvi un karjeru sēdēs režisores krēslā, vēstī raidsabiedrība BBC.

Tāpat dīva piedalās arī scenārija rakstīšanā, roku rokā metoties piedzīvojumā kopā ar Djablo Kodiju, kura saņēmusi "Oskarus" par scenārijiem filmās "Juno" un "Young Adult". Plānots, ka scenārijs aptvers Madonnas dzīvi, sākot no pirmajiem soļiem Mičiganā un beidzot ar triumfu Ņujorkā un uz pasaules līmeņa skatuvēm, kļūstot par vienu no spožākajiem spīdekļiem izklaides industrijā. Ne velti Madonnas izpildītās dziesmas, piemēram, "Like a Virgin" un "Vogue", uzskatāmas par leģendāriem hitiem.

Popzvaigzne pati komentējusi, ka filma pārsvarā fokusēsies tieši uz mūziku, piebilstot: "Mūzika man palīdzējusi iet uz priekšu, un māksla palīdzējusi dzīvot."

Filma, kurai pagaidām gan vēl nav dots nosaukums, būs Madonnas trešais dublis režisores lomā, sekojot pa pēdām 2008. gada veikumam "Fifth and Wisdom", kā arī 2011. gada filmai "WE". Jāteic gan, ka pēdējais veikums neiekrita nedz kritiķiem, nedz arī skatītājiem sirdīs – filma, kuras budžets bija 11 miljoni dolāru, atpelnīja vien tikai divus, norāda BBC. Par šīs filmas iespējamiem panākumiem spriest vēl pāragri, taču nevar noliegt, ka biogrāfiskās kinolentes šobrīd ir topā (piemēram, par Eltonu Džonu un Frediju Merkūriju).

Pagaidām nav izziņotas aktieru atlases vai konkrēts filmēšanas plāns, taču scenārija rakstīšanas faktu māksliniece apstirpinājusi arī savā "Instagram" kontā.

Fanu jautājumu uz atbilžu sadaļā Madonna sacījusi, ka biogrāfiskā filma būs par viņas centieniem kā māksliniecei izdzīvot vīriešu pasaulē. Šis piedzīvojums aptver visdažādākās sajūtas un emocijas – prieku, skumjas, dusmas, trakulības, labo, slikto un neglīto.

"Ir tik daudz neizstāstītu, iedvesmojošu stāstu, un kurš gan tos varēs atklāt labāk par mani," sacījusi popdīva. "Ir ļoti svarīgi, ka manas dzīves karuseļiem līdzīgos piedzīvojumus stāstītu es pati – savā balsī un ar savu redzējumu."