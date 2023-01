Maikla Džeksona brāļadēls atveidos tēvoci jaunajā biogrāfiskajā filmā 

Džafars Džeksons, 26 gadus vecais Maikla Džeksona brāļadēls, iekāpj nelaiķa dziedātāja kurpēs, lai atveidotu popmūzikas karali topošajā biogrāfiskajā filmā ar nosaukumu "Maikls" ("Michael").

Filmu "Training Day", "The Equalizer" un "Emancipation" režisors Antuāns Fukuā paziņoja par aktieru atlases noslēgšanos, publicējot "Instagram" ierakstu, klāt pievienojot fotogrāfiju, kurā Džafars Džeksons pozē vienā no Maikla Džeksona ikoniskajām deju kustībām. Džeksona brāļadēls fotoattēlā paceļ cepuri un izstiepj kāju, vienlaikus esot ģērbies tēvocim raksturīgās biksēs. Publiku vienmēr sajūsminājis, kā uz skatuves kustējās Maikls Džeksons, tāpēc skaidrs, ka filmā tiks atrādīti leģendārie, slīdošie deju soļi un citas kustības, kas savulaik kļuva par mūziķa firmas zīmi.

"Ir neticami aizraujoši skatīties, kā Džafars atgriež Maiklu dzīvē," Fukuā teica paziņojumā žurnālam "Variety". "Kad es pirmo reizi satiku Džafaru, mūs vienoja īpaša saikne. Viņam piemīt dabiska spēja līdzināties Maiklam un viņam ir lieliska ķīmija ar kameru."

Džafars lomai tika izraudzīts pēc tam, kad tika veikta vispasaules atlases meklēšana, un filmas producents Greiems Kings pēc tās sacīja: "Bija skaidrs, ka viņš ir vienīgais, kurš uzņemsies šo lomu."

Kings iepazinās ar Džafaru pirms vairāk nekā diviem gadiem, un viņu pārsteidza tas, kā viņš personificē Maikla garu un personību. Kings stāstīja "Variety": "Esmu ļoti saviļņots, ka viņš attēlos savu tēvoci, un nevaru sagaidīt, kad pasaule viņu redzēs uz lielā ekrāna kā Maiklu Džeksonu."

Savukārt pats Džafars rakstīja tviterī, ka ir pagodināts atdzīvināt tēvoča Maikla stāstu, papildinot ierakstu ar to fotoattēlu.

I’m humbled and honored to bring my Uncle Michael’s story to life. To all the fans all over the world, I’ll see you soon.