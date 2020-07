Margo Robija būs jaunā 'Karību jūras pirātu' filmas zvaigzne 

Holivudas zvaigzne Margo Robija un supervaroņu filmas "Plēsīgo putnu" ("Birds of Prey") scenāriste Kristīna Hodsone kopdarbosies jaunā "Disney" studijas filmā "Karību jūras pirāti", kas ir atsevišķs projekts no jau izsludinātās populārās franšīzes atdzimšanas, ko veido "Karību jūras pirātu" scenārists Teds Eliots un seriāla "Černobiļa" radītājs Kregs Meizins, vēsta "The Hollywood Reporter".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Lai arī scenārijs tiek turēts noslēpumā, zināms, ka šis projekts nebūs līdzšinējo "Karību jūras pirātu" filmu turpinājums vai atvasinājums ar kapteini Džeku Sperovu notikumu epicentrā, bet gan pilnībā oriģināls stāsts ar jauniem tēliem, ko iedvesmojusi Karību jūras pirātu atrakcija Disnejlendā. Savukārt ilggadējais "Karību jūras pirātu" producents Džerijs Brukhaimers strādās pie abām jaunajām filmām – gan pie Eliota un Meizina projekta, gan Hodsones un Robijas.

"Karību jūras pirāti" ir viena no visu laiku ienesīgākajām filmu franšīzēm, kopumā nopelnot vairāk nekā 4,5 miljardus ASV dolāru par piecām pilnmetrāžas filmām. Tiesa, pēdējā filma "Karību jūras pirāti: Miroņi neko nestāsta" ("Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales") ieņēmumu ziņā bija otra zemākā (795 miljoni ASV dolāru), apsteidzot oriģinālo filmu "Karību jūras pirāti: Melnās pērles lāsts" ("Pirates of the Caribbean: Curse of the Black Pearl"). Tāpēc studija izskata jaunus talantus, lai stāstu atdzīvinātu.

Kristīna Hodsone ir viena no Holivudas veiksmīgākajām dižpārdokļu filmu scenāristēm. Viņa veidojusi "Transformeru" filmu "Kamene" ("Bumblebee") un supervaroņu seriālu "Zibsnis" ("The Flash").

Savukārt Margo Robijas pēdējie iznācieni uz lielā ekrāna ir drāma "Skandāls" ("Bombshell") kopā ar Nikolu Kidmenu un Šarlīzi Teronu un Kventina Tarantino trilleris "Reiz Holivudā" ("Once Upon a Time … in Hollywood").