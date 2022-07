Margota Robija par Bārbijas tēlošanu saņēmusi iespaidīgu honorāru 

Margota Robija oficiāli tiek pasludināta par Holivudas vislabāk apmaksāto aktrisi, jo publiskota informācija par atlīdzību, ko aktrise saņēmusi par filmu "Barbie", ziņo britu tabloīds "Daily Mail".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

32 gadus vecā austrāliešu aktrise par galveno lomu "Oskaram" nominētās režisores Grētas Gervingas filmā iekasējusi 12,5 miljonus ASV dolāru (vairāk nekā 12,3 miljoni eiro) . Aktrises jaunākie ienākumi pārsniedz viņas pirms tam lielāko saņemto honorāru – 10 miljonus ASV dolāru par grāvējfilmu "Birds of Prey" 2020. gadā.

Tiek ziņots, ka Kena lomas atveidotājs Raiens Goslings saņēmis tādu pašu summu kā viņa līdzzvaigzne.

Citi labāk pelnošie aktieri, kuri joprojām ierindojas augstāk par Robijas iespaidīgo atalgojumu, ir tādas kino leģendas kā Denzels Vašingtons ("The Equalizer 3"), kurš nopelnīja 20 miljonus ASV dolāru, Leonardo Dikaprio ("Killers of the Flower Moon") – 30 miljoni ASV dolāru – un Toms Krūzs, kurš ir vislabāk apmaksātais aktieris ar 100 miljoniem ASV dolāru par filmu "Top Gun: Maverick".

Nākamā aktrise, kas ierindojusies zem Robijas, ir Millija Bobija Brauna, kurai par galveno lomu filmā "Enola Holmes 2" tika samaksāti 10 miljoni ASV dolāru.

Paziņojums tiek publicēts pēc tam, kad pēc četru mēnešu filmēšanas tika pabeigta "Barbie" filma uzņemšana.

Bez šaubām, paredzams, ka filma "Barbie" gūs lielu peļņu, jo filma turpina radīt ažiotāžu par tās iznākšanu 2023. gadā. Plānots, ka filma kinoteātros nonāks 2023. gada 21. jūlijā.