Merila Strīpa iebiedējusi Emīliju Blantu filmā 'Sātans Pradas brunčos' 

Jau vairākus gadus tiek runāts par filmas "Sātans Pradas brunčos" turpinājumu! Bet vai Meridita tajā parādītos? Emīlija Blanta ir dalījusies ar dažām aizkulišu niansēm par vienu no savām neaizmirstamākajām lomām. Piemēram, ar to, ka Merila Strīpa visā savā mākslinieciskās darbības krāšņumā bija šausmīga darbā pie filmas "Sātans Pradas brunčos" ("The Devil Wears Prada"). Tomēr viņas mērķis šo atklājot, nav kādam salauzt sirdi, atzīmējot, ka tas bijis lomas dēļ, nevis pašas Merilas dēļ, kura, pēc Blantas teiktā, ir apbrīnojama.

Komēdijdrāma "Sātans Pradas brunčos" ir stāsts par ietekmīga modes žurnāla galveno redaktori Mirandu Prīstliju (Merila Strīpa), kuras raksturu par patīkamu nosaukt nu nekādi nevar. Viņai izdarīt pa prātam nav iespējams, taču to mēģina paveikt gan jauniņā asistente Endija (Anna Hetaveja), gan jau ilggadējā darbiniece Emīlija (Emīlija Blanta). Tiesa, beigās gan izrādās, ka velns nemaz nav tik melns, kā viņu mālē, bet ceļš līdz šai atskārsmei ir mokošs. Par Mirandas lomu Strīpa izpelnījās virkni nomināciju, tostarp arī "Zelta globusam" un "Oskaram" kategorijā "Labākā aktrise".

Runājot par turpinājumu, Anna Hetaveja ir izteikusies, ka viņu māc šaubas, vai kādreiz būs turpinājums šai filmai – par to vairāk lasi šeit! Un pēc atklātuma šķiet, ka arī Merila Strīpa nekad vairs nevēlēsies iekāpt Meriditas kurpēs...

"Viņa ir pārsteidzoša, bet bija nedaudz biedējoša šajā filmā," Blanta sacīja par Strīpu. "Bet tas viņu padarīja tik nožēlojamu, spēlējot Mirandu."

Blanta arī piebilda, ka Mirandas Prīslijas loma bija viena no pirmajām reizēm, kad Strīpa ir mēģinājusi darboties ar metodes aktiermākslu, kas nozīmēja, ka viņai bez apstājas bija jātēlo šī loma, neatkarīgi no tā, vai kameras ir ieslēgtas vai nē. 2021. gadā Strīpa izdevumam "Entertainment Weekly" teica, ka tas nebija jautri, sakot: "Tas bija šausmīgi!"

Pasaulslavenā aktrise jau iepriekš atzinusi, ka bijis šausmīgi filmēšanas laikā izolēties no kolēģiem, atrodoties Mirandas lomā. Viņa vien noklausījās, kā pārējie filmas dalībnieki, tostarp Blanta, Anna Hetaveja un Stenlijs Tuči smejas un izklaidējas: "Es biju tik nomākta! Es viņiem teicu: "Ak, tad tāda ir cena, ko jūs maksājat par priekšnieka amatu? Tā ir pēdējā reize, kad mēģinu izmantot šo metodi!"

Savukārt otra kolēģe Anna Hetaveja sacīja, ka "Oskara" ieguvēja nekad nav likusi viņai justies iebiedētai: "Es zināju, ka neatkarīgi no tā, ko viņa dara, lai radītu šīs bailes, es ļoti novērtēju, jo es zināju to, ka viņa arī uzmanījās no manis."

Režisors Deivids Frenkels 2016. gadā filmas desmitgades jubilejā intervijā laikrakstam "IndieWire" pastāstīja, ka Strīpas varonei patiesībā bija jābūt stāsta "galvenajai varonei", nevis Hetavejas Endijai.

"Es biju Annas Vintūras un žurnāla "Vogue" fans. Mana pieeja, lai pareizi attīstītu filmu, bija padarīt Mirandu Prīstliju par varoni, par tādu, kuru apbrīno, nevis nosoda," sacīja Frenkels. "Manā skatījumā mums vajadzētu būt sajūsmā par cilvēkiem, kuri ir izcili savā darbā, pārāki savā darbā. Tam, ka viņi ne vienmēr ir jauki, nav nekādas nozīmes."