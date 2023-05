Mets Deimons atzīst, ka atteikšanās no 'Avatara' bija muļķīgākais lēmums viņa karjerā 

Mets Deimons beidzot ir sapratis, kādu piedāvājumu viņš savulaik palaidis vējā! Slavenais aktieris atteikšanos no galvenās lomas 2009. gada grāvējfilmā "Avatars" nosauc par muļķīgāko lēmumu, ko pieņēmis savā karjerā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Entertainment Tonight" tikās ar Metu Deimonu un amerikāņu aktrisi Zoju Saldanu, kura atpazīstamību ieguva ar Neitiri lomu Džeimsa Kamerona fantastikas filmā "Avatars". Abi aktieri pašlaik strādā pie projekta ar nosaukumu "Let’s Do Dinner". Diskusijas laikā Deimons sāka runāt arī par atteikšanos no "Avatars" lomas.

Izrādās, ka filmas "Krietnais Vils Hantings" zvaigznei tika piedāvāta galvenā loma episkajā zinātniskās fantastikas filmā, piedāvājot viņam 10 procentus no filmas kases peļņas. Tomēr aktieris izvēlējās atteikties no darījuma, kas viņam būtu varējis atnest 250 miljonus ASV dolāru, un šo lēmumu viņš vēlāk nožēloja.

"Tā ir muļķīgākā lieta, ko esmu izdarījis!" intervijā ar Zoju Saldanu sacīja Deimons.

"Es nedomāju, ka tava karjera tā dēļ cieta, tici man," viņu mierināja Zoja.

"Vai tu zini, kāda filma tā būtu bijusi, ja es tajā būtu piedalījies?" Deimons jokoja, pirms viņš slavēja Saldanu par dalību daudzās filmās, kas nopelnījušas vairāk nekā 2 miljardus ASV dolāru. Tostarp "Avatars" un tā 2022. gada turpinājums "Avatars: Ūdensceļš", kā arī "Atriebēji: Noslēgums" un "Atriebēji: Bezgalības karš".

"Es to neplānoju, tici man. Es vienkārši vienmēr esmu jutusies svētīta, ka esmu tikusi izvēlēta. Es neesmu Mets Deimons. Es nevaru atteikties no "Avatars"," Saldana atcirta.

"Es esmu filmējies 50 filmās," turpināja Deimons. "Tomēr es nekad neesmu bijis filmā, kas nopelnījusi vienu miljardu ASV dolāru."

"Es ieiešu vēsturē," teica Deimons. "Jūs nekad nesatiksiet citu aktieri, kurš atteicās no tik lielas naudas."

Kamerons intervijā pagājušā gada nogalē sacīja, ka ir mēģinājis mierināt Deimonu par karjeras kļūdu, kas aktierim būtu nopelnījis 10 procentus no filmas peļņas. Džeimss Kamerons, kurš nekad nekautrējas izteikt savu viedokli, pērn izteicās, ka Metam Deimonam ir jāliekas mierā par savu iespējamo "Avatars" algu. Režisors, reklamējot "The Way of Water", sacīja: "Viņš par to nepārtraukti sev pārmet, bet es tiešām domāju, ka tu zini, Met, tu esi viena no lielākajām kinozvaigznēm pasaulē. Tiec tam pāri!"