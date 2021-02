Mišela Obama jaunā 'Netflix' seriālā bērniem mācīs gatavot 

Bijusī Amerikas Savienoto Valstu (ASV) pirmā lēdija dosies uz veikalu pēc gardumiem! Jau martā straumēšanas platformā "Netflix" nonāks Obamas producētais bērnu kulinārijas raidījums "Waffles + Mochi", kurā viņa kopā ar leļļu varoņiem atklās, kāpēc mājās gatavotos ēdiens ir labāks par jau gatavu maltīti, raksta britu raidsabiedrība BBC.

Plašākai sabiedrībai seriāls/kulinārijas raidījums būs pieejams, sākot no 16. marta. Tas sekos pa pēdām diviem galvenajiem varoņiem (Waffle un Mochi), kuri dodas misijā meklēt dažādas ēdienu sastāvdaļas, apciemo restorānus, virtuves un mājsaimniecības visā pasaulē, izmēģinot dažādu sarežģītības pakāpju receptes pasaulē atpazīstamu šefpavāru, slavenību, kulinārijas entuziastu un arī bērnu kompānijā, norāda portāls "People".

Obama seriālā atveidos veikala īpašnieci, kura ceļojumā pa garšu valstību būs abu varoņu stiprais plecs. Vēstīts, ka Waffle un Mochi apnicis mieloties ar sasaldēto pārtiku, un viņi abi cer kādu dienu kļūt par izciliem pavāriem.

Here's the trailer for #WafflesAndMochi! I hope you'll join us on @Netflix on March 16 to meet all my new friends and get inspired to start your own kitchen adventures with your family. pic.twitter.com/vRJZTA8WAN