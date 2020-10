Negaidīti pārtrauc seriāla 'Glow' uzņemšanu; fani un aktieru komanda neslēpj sašutumu 

Straumēšanas giganta "Netflix" seriāls par pagājušā gadsimta sieviešu reslinga trupu neatgriezīsies pie skatītājiem kā cerēts – platformas pārstāvji paziņojuši par filmēšanas pārtraukšanu, lai gan pēdējās sezonas uzņemšana jau ritēja pilnā sparā, raksta BBC. Šāds lēmums fanos un radošajā komandā izraisījis divejādas sajūtas – gan sapratni, gan arī vilšanos un sašutumu.

Seriāls "Glow" sākas ar galvenās varones darba meklējumiem. Viņa dedzīgi cenšas rast iespēju izsisties ar savu aktrises talantu, taču, kad kārtējais mēģinājums beidzas ar fiasko un bankas kontā teju svilpo vējš, sieviete uzzina par interesantu iespēju – piedalīties neparastā kastingā, kas norisinās kādā Losandželosas sporta zālē. Ātri vien viņa saprot, ka tā nav parasta aktieru atlase, jo vākta tiek sieviešu-cīkstoņu komanda "G.L.O.W" (Gorgeous Ladies of Wresling).

Kā galvenais iemesls filmēšanas pārtraukšanai tiek minēta jaunā koronavīrusa izraisītā pandēmija. "Netflix" norāda, ka seriāls prasa fizisku tuvību, varonēm cīkstēšanās laikā saskaroties ar rokām un ķermeņiem, tāpēc tā realizēšana ir ļoti apgrūtināta. Tāpat tiek uzsvērts, ka sieviešu reslinga trupā ir daudz dalībnieču, un visām sanāk bieži būt savstarpējā kontaktā.

Aktrise Kimija Geitvuda, kas seriālā atveido Steisiju, sacījusi, ka jūtas patiešām sagrauta par šo ziņu, kamēr daudzi fani un kritiķi šādu iznākumu dēvē par milzīgu zaudējumu.

Savās sajūtās dalījusies arī Brita Bairona un Alisone Brī, norādot, cik ļoti skums pēc visas radošās komandas – savas "Glow" ģimenes.

Savu vilšanos publiski izteicis arī Sema Silvijas lomas atveidotājs:

No more GLOW. Sorry. Stinks. — marc maron (@marcmaron) October 5, 2020

Seriāla veidotāju komanda "Deadline" norādījusi, ka jaunais koronavīruss bijis par iemeslu daudzu cilvēku nāvēm pasaulē – tā ir traģēdija, uz kuru jābūt vērstai visai izmanībai. Tāpat radošais sastāvs piebildis, ka pasaules notikumi ir "daudz lielāki nekā mēs paši". "Mums tika dota pilnīga radošā brīvība, veidojot sarežģītu komēdiju par sievietēm un viņu dzīvesstāstiem. Un reslingu. Tagad tas viss ir beidzies," viņi sacījuši. Šiem izteikumiem sekojusi piebilde: "Vēl aizvien ir bēdīgi, ka vairs neredzēsim šīs 15 sievietes vienā "rāmī"."

Ceturtajā "Glow" sezonā tika uzfilmēta viena pilna sērija un sākts darbs pie otrās epizodes. Aktieri un režisori kopā strādāja aptuveni trīs nedēļas, līdz martā tika paziņots par filmēšanas pārtraukšanu Covid-19 izplatības dēļ.

Fani un kritiķi šīs ziņas uzņēmuši ar sašutumu, vienlīdz arī slavējot seriāla komandu par spēju būt drosmīgiem, smieklīgiem, bet vienlaicīgi arī emocionāliem, reālistiski atveidojot sieviešu dzīves pagājušā gadsimta astoņdesmitajos gados.

I try not to get too upset about cancellations. But I'm so sad about GLOW, bc I fell for that show the minute I saw the pilot—so bold, warped and goofy, and yet, so emotionally sharp & realistic about the 1980s for women. AND I WANTED TO SEE BETTY GILPIN HEAD UP A TV NETWORK. — Gremliny Nussboo (@emilynussbaum) October 5, 2020

anyway, since it's time to eulogize: GLOW was one of the smartest, most accessible works of gender commentary I've ever seen on television. much like wrestling, it took a complex feat of choreography and made it look effortless https://t.co/6sEh7aF0Pk — Alison Herman (@aherman2006) October 5, 2020

why could they not just put #glow on hold like every other show? i would have happily waited 2 years until they could film safely. not getting a finale for one of the best ensemble casts of women on tv feels like a real loss — rachel syme (@rachsyme) October 5, 2020

Tāpat "Netflix" paziņojis par vēl viena seriāla pārtraukšu, kas fokusējas ap sievietēm – "Teenage Bounty Hunters". Tas atklāj stāstu par dvīņumāsām, kas iesaistās noziedznieku un likumpārkāpēju tveršanā. Dienasgaismu bija lemts ieraudzīt tikai vienai šī seriāla sezonai.