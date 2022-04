'Netflix' aptur Vila Smita filmas 'Fast and Loose' izstrādi 

Holivudas mediji ziņo, ka daži ar aktieri Vilu Smitu saistīti augsta līmeņa projekti ir apstājušies vai ir apdraudēti pēc viņa vardarbīgā izgājiena "Oskara" ceremonijā – iepļaukājot komiķi Krisu Roku. Saskaņā ar "The Hollywood Reporter" ziņojumu, arī "Netflix" ir apturējis Smita asa sižeta trillera "Fast and Loose" veidošanu.

Nedēļu pirms Kinoakadēmijas balvu pasniegšanas filmas režisors Deivids Leičs izstājās no filmas "Fast and Loose" un savu darbu pārcēla uz Raiena Goslinga filmu "Fall Guy". Pēc režisora aiziešanas "Netflix" vēlējās iegūt jaunu režisoru Smita filmai. Tomēr pēc 2022. gada "Oskara" incidenta, kurā bija iesaistīts Smits, "Netflix" ziņo, ka ir pārcēlis projektu.

Tiek ziņots, ka "Netflix" tagad ir piesardzīgs, virzoties uz priekšu ar filmu. Ir ierosināts, ka straumēšanas pakalpojums joprojām varētu īstenot šo projektu, bet ar citu aktieri galvenajā lomā.

Tāpat paziņojumā rakstīts, ka jauna filmas režisora ​​meklēšana ir apturēta: "..Joprojām nav skaidrs, vai "Netflix" atgriezīsies pie "Fast and Loose" izstrādes, un, ja tā, vai straumētājs meklēs projektam jaunu zvaigzni.".

Piedāvātajā filmā uzsvars tiktu likts uz noziedzības bosu, kurš zaudē atmiņu pēc uzbrukuma. Pēc tam centrālais varonis apkopo pavedienus un atklāj, ka viņš ir dzīvojis dubultu dzīvi kā karalis un CIP aģents.

Ne tikai filma "Fast and Loose" ir atcelta, pastāv iespēja, ka Smits tiks atrauts arī no citiem viņa gaidāmajiem projektiem. Proti, arī "Sony" apturējis darbu pie filmas "Bad Boys 4", savukārt citi pirmsražošanas projekti, visticamāk, sekos šim piemēram. "The Hollywood Reporter" arī paziņoja, ka "Apple+" ir atteicies komentēt savu drāmu "Emancipation", kuru bija paredzēts laist klajā šogad ar Smitu galvenajā lomā, taču pašlaik nav minēts pirmizrādes datums.

Turpinoties Oskaru skandāla sekām, Smits pagājušajā nedēļā atkāpās no "Motion Picture Arts and Sciences" akadēmijas, sakot, ka "nodevis Akadēmijas uzticību" un pieņems "jebkādas turpmākās sekas".

Izplatītajā paziņojumā Smits sacīja, ka viņa rīcība ir "šokējoša, sāpīga un nepiedodama".