'Netflix' dimants 'Bridgerton' – cik vērtas ir seriālā redzamās dārglietas? 

Karalis un karaliene, hercogs un hercogiene, barons un baronese – skaidrs ir tas, ka "Netflix" seriāls "Bridgerton" aptver visaugstāko sabiedrības plauktiņu. Pirmās sezonas astoņās sērijās redzam izsmalcinātas balles, līdz pēdējais vīlei perfekti uzšūtas kleitas, kā arī žilbinošas dārglietas, kurās rotājas dāmas un viņu jaunās lēdijas. Cik šādi "sieviešu labākie draugi" maksātu reālajā dzīvē?

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Lai saprastu, kas ir "Bridgerton" un par ko ir stāsts, iedomājies vissaspringtāko seriāla "Intrigante" ("Gossip Girl") epizodi, pievieno Džeinai Ostinai raksturīgos skatienus un asprātīgos dialogus, ietērp varoņus 19. gadsimta balles kleitās un stilīgos uzvalkos un kā ķirsīti uz deserta pievieno arī Džūlijas Endrjūsas uzticamo balsi, kas sola intrigu un skandālus, raksta "Today".

Aptuvenās dārglietu izmaksas, kuras varam apskatīt seriālā, apkopojis "On Buy", sadarbojoties ar rotaslietu ekspertiem no "Steven Stone".

Prinča dāvātā kaklarota

Tie, kas seriālu jau noskatījušies, zinās, ka Dafnes Bridžertones roku bija iekārojis pats princis! Kādā no epizodēm viņš jaunajai sievietei pasniedza patiesi iespaidīgu kaklarotu, kas gan nespēja aizslaucīt viņas pārdzīvojumus un domas par grūti sasniedzamo hercogu. Ņemot vērā, ka kaklarota sastāvēja no pieciem dimantiem (katrs aptuveni 10 karāti), slavenā kaklarota varētu maksāt aptuveni 3,8 miljonus eiro, lēš eksperti.

Dafnes Bridžertones "iepazīšanās" kaklarota

Seriāla pirmās sērijas sākumā tiek ieskicēts tālākais virziens – galvenie notikumi norisināsies ļoti interesantā gada periodā, kurā jaunās dāmas tiek iepazīstinātas ar potenciālajiem preciniekiem. Kad Dafne, viena no galvenajām varonēm, nedaudz bailīgi, taču ļoti filigrāni pa sarkano paklāju soļoja karalienes virzienā, viņas kaklu rotāja teju 660 tūkstošus eiro vērta rota. Secinājums izdarīts pēc tā, ka galvenajam dārgakmenim varētu būt ap sešiem karātiem.

Tīrkīzzilā tauriņu kaklarota

Ar šādu neparastu un izteiksmīgu rotu sevi seriālā prezentēja dāma Portija, kura par savu galveno sezonas uzdevumu izvirzījusi triju meitu izprecināšanu (un vēl arī attālās radinieces Marinas, kas sagādā pamatīgas galvassāpes). Tās aptuvenā cena varētu būt 27 tūkstoši eiro.

Marinas jeb lēdijas Tompsones kaklarota

Kā minēts iepriekš, arī lēdijai Tompsonei un viņas neparastajam stāvoklim (vairāk neko neteiksim, lai nesabojātu pārsteiguma momentu tiem, kuri seriālu nav skatījušies) seriālā pievērsta gana liela uzmanība. Viņas vērtīgākās kaklarotas, kas paspilgtināja simpātiskās sievietes ārējo izskatu vienā no neskaitāmi daudzajām ballēm, aptuvenā cena noteikta 1,6 miljonu eiro vērtībā.

Karalienes Šarlotes rubīna sārtie auskari

Foto: Vida Press

Kā jau karalienei pieklājas, Viņas augstība apgādāta ar ļoti izsmalcinātām un retām dārglietām. Ņemot vērā to unikalitāti, ļoti izteiksmīgajiem rubīna auskariem arī cenu zīmīte būs visnotaļ smaga. Kā raksta "On Buy", to cena varētu sasniegt pat 7,7 miljonus eiro.

Ja vēl nav sanācis ar seriālu iepazīties tuvāk, ieskaties šajā rakstā, kur plašāk izklāstīts daudzus tik ļoti ieintriģējošā seriāla sižets!